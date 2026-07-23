Informations pratiques

Épernay

Vignobles en Scène Atelier Initiation à la dégustation avec le Domaine Cuillier & Desloovere

Office de Tourisme Epernay en Champagne Épernay Marne

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 11:00:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Vous avez toujours rêvé de déguster le Champagne comme un professionnel ?

Grâce à notre atelier, autour de 3 Champagnes, vous allez apprendre tous les secrets de l’art de la dégustation !Tout public

Vous avez toujours rêvé de déguster le Champagne comme un professionnel ?

A l’occasion de Vignobles en Scène, grâce à notre atelier, vous allez apprendre tous les secrets de l’art de la dégustation.

Après une explication des différentes étapes de la dégustation, nous vous proposerons de découvrir 3 champagnes de notre Maison (2 blancs et 1 rosé) et de vous initier à l’aide de fiches de dégustation. Une mise en commun sera faite afin de vous permettre de voir si vous avez l’étoffe d’un grand dégustateur.

Une petite gourmandise sucrée vous sera offerte avec le Champagne Rosé.

Et pour les sans alcool , une formule dégustation de 2 jus de pommes maison vous est proposée.

. A 11h00 en français

. A 15h00 en anglais .

Office de Tourisme Epernay en Champagne Épernay 51200 Marne Grand Est tourisme@ot-epernay.fr

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English : Vignobles en Scène Atelier Initiation à la dégustation avec le Domaine Cuillier & Desloovere

Have you always dreamed of tasting Champagne like a pro?

Through our workshop, featuring three Champagnes, you’ll learn all the secrets of the art of tasting!

L’événement Vignobles en Scène Atelier Initiation à la dégustation avec le Domaine Cuillier & Desloovere Épernay a été mis à jour le 2026-07-23 par ADT de la Marne