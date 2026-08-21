Vignobles en scène au Château de Parnay accords vin, pain & fromage Parnay
samedi 17 octobre 2026 · Parnay
Informations pratiques
Parnay
Vignobles en scène au Château de Parnay accords vin, pain & fromage
Parnay Maine-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 11:00:00
fin : 2026-10-18 12:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Vignobles en scène animation gustative.
Après une première édition riche en découvertes et en surprises, notre équipe a choisi cette année de repartir à la recherche d’accords parfaitement surprenants !
Une seule ambition trouver les mariages les plus justes, les plus gourmands… et parfois les plus inattendus !
5 cuvées du domaine, 5 accords pain & fromages… et quelques surprises vous attendent pour une nouvelle expérience gustative, à reproduire à la maison pour épater vos proches !
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 17 au dimanche 18 octobre 2026 de 11h à 12h. .
Parnay 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 84 85 contact@chateaudeparnay.fr
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English :
Vineyards in the Spotlight Tasting Event.
After a first edition full of discoveries and surprises, our team has decided to set out once again this year in search of perfectly surprising pairings!
L’événement Vignobles en scène au Château de Parnay accords vin, pain & fromage Parnay a été mis à jour le 2026-08-21 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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