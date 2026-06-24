Informations pratiques

Bellevigne-en-Layon

Vignobles en Scène Balade haute en couleurs au Domaine de l’Angelière

5 route de L’Angelière Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 14:30:00

fin : 2026-10-17 16:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Balade dans les vignes aux couleurs de l’automne

Randonnée suivie d’un accord mets et vins .

5 route de L’Angelière Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 85 09 boret@domaine-angeliere.fr

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English :

A Stroll Through the Vineyards in Autumn Colors

L’événement Vignobles en Scène Balade haute en couleurs au Domaine de l’Angelière Bellevigne-en-Layon a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages