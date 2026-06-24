Vignobles en Scène Balade haute en couleurs au Domaine de l’Angelière Bellevigne-en-Layon
samedi 17 octobre 2026 · Bellevigne-en-Layon
Informations pratiques
Bellevigne-en-Layon
Vignobles en Scène Balade haute en couleurs au Domaine de l’Angelière
5 route de L’Angelière Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 14:30:00
fin : 2026-10-17 16:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Balade dans les vignes aux couleurs de l’automne
Randonnée suivie d’un accord mets et vins .
5 route de L’Angelière Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 85 09 boret@domaine-angeliere.fr
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English :
A Stroll Through the Vineyards in Autumn Colors
L’événement Vignobles en Scène Balade haute en couleurs au Domaine de l’Angelière Bellevigne-en-Layon a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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