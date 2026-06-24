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Vignobles en Scène Balade haute en couleurs au Domaine de l’Angelière Bellevigne-en-Layon

samedi 17 octobre 2026 · Bellevigne-en-Layon

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
5 route de L'Angelière
Ville
49380 Bellevigne-en-Layon
Département
Maine-et-Loire
Tarif
30 30

Bellevigne-en-Layon

Vignobles en Scène Balade haute en couleurs au Domaine de l’Angelière

5 route de L’Angelière Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 14:30:00
fin : 2026-10-17 16:00:00

Date(s) :
2026-10-17

Balade dans les vignes aux couleurs de l’automne
Randonnée suivie d’un accord mets et vins   .

5 route de L’Angelière Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 85 09  boret@domaine-angeliere.fr

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English :

A Stroll Through the Vineyards in Autumn Colors

L’événement Vignobles en Scène Balade haute en couleurs au Domaine de l’Angelière Bellevigne-en-Layon a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages

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