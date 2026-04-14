Vignobles en Scène Découverte des Coteaux Champenois Châlons-en-Champagne
samedi 17 octobre 2026 · Châlons-en-Champagne
Informations pratiques
Châlons-en-Champagne
Vignobles en Scène Découverte des Coteaux Champenois
Caves Médièvales Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 20 – 20 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 16:15:00
fin : 2026-10-18 17:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Un accord coteaux champenois-fromages par la sommelière Fabienne Guerdin pour tout découvrir sur cette appellation, dans le cadre intimiste des caves médiévales de Châlons-en-Champagne.Tout public
L’atelier se déroulera dans les Caves Médiévales de Châlons-en-Champagne, Fabienne, sommelière, vous expliquera ce qu’est un Coteaux Champenois, son histoire, ses cépages et vous fera déguster 3 coteaux différents en accord avec du fromage. .
Caves Médièvales Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est
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English : Vignobles en Scène Découverte des Coteaux Champenois
A Champagne-and-cheese pairing led by sommelier Fabienne Guerdin, offering a comprehensive exploration of this appellation in the intimate setting of the medieval cellars of Chélons-en-Champagne.
L’événement Vignobles en Scène Découverte des Coteaux Champenois Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT de la Marne
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