Vignobles en Scène Devenez oenologue d’un jour Champagne Vollereaux Pierry
vendredi 16 octobre 2026 · Champagne Vollereaux · Pierry
Informations pratiques
Pierry
Vignobles en Scène Devenez oenologue d’un jour
Champagne Vollereaux 48, Rue Léon Bourgeois 51530 PIERRY Pierry Marne
Tarif : 38 – 38 – 38 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 10:30:00
fin : 2026-10-16 12:00:00
Date(s) :
2026-10-16 2026-10-17
Un atelier autour des vins clairs pour découvrir l’une des étapes essentielles dans l’élaboration du Champagne, l’assemblage !Tout public
A l’occasion du week-end Vignobles en Scène , nous vous invitons à participer à un atelier autour de l’assemblage de vins clairs.
Lors de cette expérience, vous aurez l’opportunité de déguster différents vins clairs, issus de cépages, terroirs et années variés, et ainsi découvrir l’une des étapes essentielles dans l’élaboration du Champagne. .
Champagne Vollereaux 48, Rue Léon Bourgeois 51530 PIERRY Pierry 51530 Marne Grand Est
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English : Vignobles en Scène Devenez oenologue d’un jour
A workshop on vins clairs to discover one of the key steps in Champagne production: blending!
L’événement Vignobles en Scène Devenez oenologue d’un jour Pierry a été mis à jour le 2026-07-23 par ADT de la Marne
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