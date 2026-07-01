Ouverture de l’église Saint-Julien de Pierry, Église Saint-Julien, Pierry

Informations pratiques

Ouverture de l’église Saint-Julien de Pierry 19 et 20 septembre Église Saint-Julien Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église Saint-Julien de Pierry vous invite à découvrir son riche patrimoine. Agrandie et inaugurée en 1903, elle abrite la sépulture du Frère Oudart, contemporain de Dom Pérignon et figure marquante de l’histoire du Champagne. La visite permet également d’admirer ses superbes vitraux réalisés à Reims.

Église Saint-Julien 74 rue du général de Gaulle, 51530 Pierry Pierry 51530 Marne Grand Est Autrefois, une église très vaste se trouvait à proximité de Pierry, au village qui portait le nom de Saint-Julien, dans les environs du « Moulin Saint-Julien », sur les bords du Cubry. Ce village fut détruit par les huguenots en 1567, tout comme le village de Mont-Félix, dont subsiste encore l’église, aujourd’hui église paroissiale de Chavot.

L’église Saint-Julien, déjà endommagée lors de la destruction du village, fut définitivement démolie en 1700. Avec ses principales pierres, on édifia une église à nef unique, de proportions modestes, que les anciens ont connue jusqu’en 1903. Il s’agissait de la partie gauche de l’église actuelle, dont le portail apparaît plus ancien que les autres.

L’église Saint-Julien de Pierry vous invite à découvrir son riche patrimoine. Agrandie et inaugurée en 1903, elle abrite la sépulture du Frère Oudart, contemporain de Dom Pérignon et figure marquante…

Christophe Dazy