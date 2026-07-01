Visite des Aulnois, Champagne Henriot – Les Aulnois, Pierry

Informations pratiques

Visite des Aulnois Samedi 19 septembre, 09h00, 13h30 Champagne Henriot – Les Aulnois Marne

Limité à 20 personnes par groupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, une visite guidée vous est proposée au site des Aulnois à Pierry. Vous découvrirez l’histoire du domaine, son architecture traditionnelle et son environnement naturel, tout en profitant d’explications sur son évolution au fil des siècles.

Champagne Henriot – Les Aulnois 61 rue du Général de Gaulle, 51530 Pierry Pierry 51530 Marne Grand Est 03 26 89 53 05 http://www.champagne-henriot.com Aux Aulnois, en plein cœur de Pierry, se trouvait un vendangeoir contigu à la maison. Frère Jean Oudart, l’un des pères créateurs du champagne, y est affecté en 1679 en tant que principal gestionnaire. Depuis 1778, Les Aulnois ont toujours appartenu à des familles de négociants champenois soucieuses, au fil des générations, de préserver le patrimoine architectural et décoratif de cette belle demeure. Elle possède cette atmosphère et cette grâce particulières et précieuses des maisons qui ont toujours porté la mémoire des familles qui s’y sont succédé.

La maison Les Aulnois appartient à la famille Henriot depuis janvier 2014, et ce berceau est la plus belle incarnation de son histoire.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, une visite guidée vous est proposée au site des Aulnois à Pierry. Vous découvrirez l’histoire du domaine, son architecture traditionnelle et son…

©Champagne Henriot