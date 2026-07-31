La Brocante du Château de Pierry Château de Pierry Pierry
dimanche 20 septembre 2026 · Château de Pierry · Pierry
Informations pratiques
Pierry
La Brocante du Château de Pierry
Château de Pierry 45 Rue Léon Bourgeois Pierry Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Tout public
Le dimanche 20 septembre 2026, la Brocante du Château de Pierry revient dans le cadre prestigieux de la cour d’honneur et du parc du château.
Professionnels et particuliers vous donnent rendez-vous pour une journée de chine à la recherche de meubles anciens, objets de décoration, livres, vaisselle et bien d’autres trésors.
Une buvette et un espace de restauration seront également proposés sur place pour profiter pleinement de cette ambiance conviviale.
Une belle idée de sortie pour les amateurs de brocante et les curieux en quête de bonnes affaires. .
Château de Pierry 45 Rue Léon Bourgeois Pierry 51530 Marne Grand Est
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English : La Brocante du Château de Pierry
L’événement La Brocante du Château de Pierry Pierry a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Epernay en Champagne
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