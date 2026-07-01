Visite libre au Château de Pierry, Château, Pierry

Informations pratiques

Visite libre au Château de Pierry 18 et 19 septembre Château Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Venez goûter à la vie du Château de Pierry en découvrant sa magnifique histoire et ses trésors cachés.

La visite libre commence dans la cour et se poursuit à l’intérieur des lieux : vous découvrirez le grenier champenois, les petits appartements privatifs, les salons de réception, la Galerie des Rois de France (en 70 portraits) et des Dynasties du Champagne (en 40 tableaux), puis le jardin anglais et le cellier-pressoir.

Possibilité de dégustation sur place.

En plus de la visite libre du samedi 19 septembre, une nocturne vous est proposée la veille, vendredi 18 septembre de 18h30 à 22h.

Château 45 rue Léon Bourgeois, 51350 Pierry Pierry 51530 Marne Grand Est 03 26 54 02 87 http://www.chateau-de-pierry.fr/ https://www.facebook.com/Chateau-De-Pierry-172966106096182/ Ce château fut édifié vers 1734 par Monseigneur de Choiseul-Beaupré, évêque-comte de Châlons, comme résidence vitivinicole avec pressoirs, celliers et caves. La route actuelle divise la propriété en deux depuis 1760, séparant le vignoble des chais et du château. Au milieu du XIXᵉ siècle, le domaine est morcelé et la famille d’Aragon en devient le principal propriétaire. Dans les années 1970, Jean-Paul Gobillard, dont l’aïeul fut le premier maître-vigneron de Monseigneur de Choiseul, rétablit l’unité de la propriété et restaure son activité vitivinicole originelle.

Venez goûter à la vie du Château de Pierry en découvrant sa magnifique histoire et ses trésors cachés.

©Epernay Agglo Champagne