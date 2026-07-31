Journée du Patrimoine au Château de Pierry Chateau de Pierry Pierry
samedi 19 septembre 2026 · Chateau de Pierry · Pierry
Informations pratiques
Pierry
Journée du Patrimoine au Château de Pierry
Chateau de Pierry 45 Rue Léon Bourgeois Pierry Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Tout public
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Château de Pierry vous ouvre ses portes le samedi 19 septembre 2026, de 10h à 17h. Une belle opportunité de découvrir ce lieu emblématique et son histoire à travers une journée placée sous le signe du patrimoine et de la découverte. .
Chateau de Pierry 45 Rue Léon Bourgeois Pierry 51530 Marne Grand Est
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English : Journée du Patrimoine au Château de Pierry
L’événement Journée du Patrimoine au Château de Pierry Pierry a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Epernay en Champagne
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