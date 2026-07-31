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AGENDA · Pierry

Journée du Patrimoine au Château de Pierry Chateau de Pierry Pierry

samedi 19 septembre 2026 · Chateau de Pierry · Pierry

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Chateau de Pierry
Adresse
45 Rue Léon Bourgeois
Ville
51530 Pierry
Département
Marne
Tarif

Pierry

Journée du Patrimoine au Château de Pierry

Chateau de Pierry 45 Rue Léon Bourgeois Pierry Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Tout public
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Château de Pierry vous ouvre ses portes le samedi 19 septembre 2026, de 10h à 17h. Une belle opportunité de découvrir ce lieu emblématique et son histoire à travers une journée placée sous le signe du patrimoine et de la découverte.   .

Chateau de Pierry 45 Rue Léon Bourgeois Pierry 51530 Marne Grand Est  

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English : Journée du Patrimoine au Château de Pierry

L’événement Journée du Patrimoine au Château de Pierry Pierry a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Epernay en Champagne

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