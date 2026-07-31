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AGENDA · Pierry

Le Comedy Club du Château de Pierry Château de Pierry Pierry

samedi 3 octobre 2026 · Château de Pierry · Pierry

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Château de Pierry
Adresse
45 Rue Léon Bourgeois
Ville
51530 Pierry
Département
Marne
Tarif

Pierry

Le Comedy Club du Château de Pierry

Château de Pierry 45 Rue Léon Bourgeois Pierry Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:00:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Tout public
Le samedi 3 octobre 2026 à 20h, place à l’humour avec le Comedy Club du Château. Animée par Le Gram, cette soirée promet un moment de détente et de convivialité dans le cadre exceptionnel du Château de Pierry. Une belle occasion de partager rires et bonne humeur.   .

Château de Pierry 45 Rue Léon Bourgeois Pierry 51530 Marne Grand Est  

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English : Le Comedy Club du Château de Pierry

L’événement Le Comedy Club du Château de Pierry Pierry a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Epernay en Champagne

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