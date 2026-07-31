Le Comedy Club du Château de Pierry Château de Pierry Pierry
samedi 3 octobre 2026 · Château de Pierry · Pierry
Informations pratiques
Pierry
Le Comedy Club du Château de Pierry
Château de Pierry 45 Rue Léon Bourgeois Pierry Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Tout public
Le samedi 3 octobre 2026 à 20h, place à l’humour avec le Comedy Club du Château. Animée par Le Gram, cette soirée promet un moment de détente et de convivialité dans le cadre exceptionnel du Château de Pierry. Une belle occasion de partager rires et bonne humeur. .
Château de Pierry 45 Rue Léon Bourgeois Pierry 51530 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Comedy Club du Château de Pierry
L’événement Le Comedy Club du Château de Pierry Pierry a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Epernay en Champagne
À voir aussi à Pierry (Marne)
- Visite libre au Château de Pierry, Château, Pierry 18 septembre 2026
- Visite des Aulnois, Champagne Henriot – Les Aulnois, Pierry 19 septembre 2026
- Ouverture de l’église Saint-Julien de Pierry, Église Saint-Julien, Pierry 19 septembre 2026
- Journée du Patrimoine au Château de Pierry Chateau de Pierry Pierry 19 septembre 2026
- La Brocante du Château de Pierry Château de Pierry Pierry 20 septembre 2026