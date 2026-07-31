Vignobles en Scène Domaine Rocheville Domaine Rocheville Nyons
samedi 17 octobre 2026 · Domaine Rocheville · Nyons
Informations pratiques
Nyons
Vignobles en Scène Domaine Rocheville
Domaine Rocheville 117 ter route de Montélimar Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:30:00
fin : 2026-10-17 16:30:00
Date(s) :
2026-10-17
Une journée gourmande au cœur des vignes !
Randonnée, dégustations, repas de fin de vendanges, contes et animations… Venez partager un moment convivial au Domaine Rocheville.
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Domaine Rocheville 117 ter route de Montélimar Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 35 20 contact@domainerocheville.com
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English :
A gourmet day in the heart of the vineyards!
Hiking, tastings, an end-of-harvest meal, storytelling, and entertainment… Come share a fun-filled time at Domaine Rocheville.
L’événement Vignobles en Scène Domaine Rocheville Nyons a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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