Vignobles en Scène Domaine Rocheville Domaine Rocheville Nyons

Informations pratiques

Nyons

Vignobles en Scène Domaine Rocheville

Domaine Rocheville 117 ter route de Montélimar Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 09:30:00

fin : 2026-10-17 16:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Une journée gourmande au cœur des vignes !

Randonnée, dégustations, repas de fin de vendanges, contes et animations… Venez partager un moment convivial au Domaine Rocheville.

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Domaine Rocheville 117 ter route de Montélimar Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 35 20 contact@domainerocheville.com

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English :

A gourmet day in the heart of the vineyards!

Hiking, tastings, an end-of-harvest meal, storytelling, and entertainment… Come share a fun-filled time at Domaine Rocheville.

L’événement Vignobles en Scène Domaine Rocheville Nyons a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale