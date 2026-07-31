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AGENDA · Nyons

Vignobles en Scène Domaine Rocheville Domaine Rocheville Nyons

samedi 17 octobre 2026 · Domaine Rocheville · Nyons

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Domaine Rocheville
Adresse
117 ter route de Montélimar
Ville
26110 Nyons
Département
Drôme
Tarif

Nyons

Vignobles en Scène Domaine Rocheville

Domaine Rocheville 117 ter route de Montélimar Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:30:00
fin : 2026-10-17 16:30:00

Date(s) :
2026-10-17

Une journée gourmande au cœur des vignes !
Randonnée, dégustations, repas de fin de vendanges, contes et animations… Venez partager un moment convivial au Domaine Rocheville.
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Domaine Rocheville 117 ter route de Montélimar Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 35 20  contact@domainerocheville.com

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English :

A gourmet day in the heart of the vineyards!
Hiking, tastings, an end-of-harvest meal, storytelling, and entertainment… Come share a fun-filled time at Domaine Rocheville.

L’événement Vignobles en Scène Domaine Rocheville Nyons a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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