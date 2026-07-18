Vignobles en Scène Escape game par drone au Château La Louvière Château La Louvière Léognan

Informations pratiques

Léognan

Vignobles en Scène Escape game par drone au Château La Louvière

Château La Louvière 149 Avenue de Cadaujac Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 09:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Une énigme, un grand cru, un patrimoine chargé d’histoire…

Et si les murs de La Louvière avaient gardé le plus précieux des secrets ?

En pleine Révolution française, un riche armateur bordelais aurait dissimulé le premier millésime révolutionnaire de La Louvière ainsi que les titres de propriété du domaine dans un coffre protégé par un mécanisme ingénieux. Aujourd’hui, le coffre a été retrouvé… mais nul ne sait comment l’ouvrir.

En équipe, les joueurs ont 45 minutes pour retrouver la combinaison permettant d’ouvrir le coffre avant que le domaine ne ferme ses portes. Pour cela, ils vont devoir utiliser la technologie moderne pour lire le passé munis d’un drone et d’une carte du site, ils partiront à la recherche de balises contenant les indices nécessaires à son ouverture.

Une expérience exclusive et immersive se terminant par une visite des chais et une dégustation. .

Château La Louvière 149 Avenue de Cadaujac Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 64 75 87 lalouviere@andrelurton.com

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English : Vignobles en Scène Escape game par drone au Château La Louvière

L’événement Vignobles en Scène Escape game par drone au Château La Louvière Léognan a été mis à jour le 2026-07-18 par Sud Bordeaux Tourisme