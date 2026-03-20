[Vignobles en Scène !] Les Athénéennes Domaine des Athénées Cosne-Cours-sur-Loire
samedi 17 octobre 2026 · Domaine des Athénées · Cosne-Cours-sur-Loire
Informations pratiques
Cosne-Cours-sur-Loire
[Vignobles en Scène !] Les Athénéennes
Domaine des Athénées 66 Rue Jean Monnet Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-17 18:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Le temps d’une journée, poussez les portes du Domaine des Athénées, l’exploitation viticole du lycée agricole et viticole de Cosne-Cours-sur-Loire. Les apprenants du CFPPA vous accueillent pour une dégustation-vente des vins du Domaine, et vous transmettre le fruit de leur travail dans les vignes. Une belle occasion de rencontrer les futurs professionnels du vignoble, d’échanger autour de leur savoir-faire et de leur démarche en faveur de la biodiversité dans les vignes, et de partager un moment convivial au cœur de la cuverie pédagogique. Cette animation s’inscrit dans la collection Les immersives de Vignobles en Scène ! .
Domaine des Athénées 66 Rue Jean Monnet Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 99 84 domaine-athenees@outlook.fr
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English : [Vignobles en Scène !] Les Athénéennes
L’événement [Vignobles en Scène !] Les Athénéennes Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Bourgogne Coeur de Loire
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