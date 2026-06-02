Vignobles en scène Maison Langlois La fabrique des Crémants Saumur
Vignobles en scène Maison Langlois La fabrique des Crémants Saumur dimanche 18 octobre 2026.
Saumur
Vignobles en scène Maison Langlois La fabrique des Crémants
3 rue Léopold Palustre Saumur Maine-et-Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Vignobles en scène animation immersive.
Vous découvrirez à la fois la méthode traditionnelle et l’histoire de la Maison Langlois, ainsi que le métier de viticulteur et vinificateur en plusieurs pôles d’activités (vigne, vinification, méthode traditionnelle, arômes, dégustation)
PRECISIONS HORAIRES
Dimanche 18 octobre 2026 de 10h30 à 13h et de 14h à 18h. .
3 rue Léopold Palustre Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 21 40 visite@langlois-cremantdeloire.fr
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Vignobles en scène immersive animation.
L’événement Vignobles en scène Maison Langlois La fabrique des Crémants Saumur a été mis à jour le 2026-06-02 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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