Saumur

Vignobles en scène Maison Langlois La fabrique des Crémants

3 rue Léopold Palustre Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Vignobles en scène animation immersive.

Vous découvrirez à la fois la méthode traditionnelle et l’histoire de la Maison Langlois, ainsi que le métier de viticulteur et vinificateur en plusieurs pôles d’activités (vigne, vinification, méthode traditionnelle, arômes, dégustation)

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 18 octobre 2026 de 10h30 à 13h et de 14h à 18h. .

3 rue Léopold Palustre Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 21 40 visite@langlois-cremantdeloire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Vignobles en scène immersive animation.

L’événement Vignobles en scène Maison Langlois La fabrique des Crémants Saumur a été mis à jour le 2026-06-02 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME