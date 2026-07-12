Village de cirque, le festival du cirque sous toutes ses formes Village de cirque Paris

Informations pratiques

SEMAINE 1

Vendredi 11 septembre

19h. Santa, ce qu’il me reste de la Corse Pauline Dau

20h30. IGNIS Collectif Sismique – Nicolas Fraiseau

20h30. Si c’est sûr c’est pas peut-être Cie Takakrôar

20h30. Préviens les autres Galapiat Cirque

Samedi 12 septembre

16h, 16h30, 17h, 18h30, 19h, 19h30.Avion Papier Collectif La Méandre

17h. Santa, ce qu’il me reste de la Corse Pauline Dau

18h30. Faune Cie Libertivore

20h. IGNIS Collectif Sismique – Nicolas Fraiseau

20h. Si c’est sûr c’est pas peut-être Cie Takakrôar

20h. Préviens les autres Galapiat Cirque

Dimanche 13 septembre

11h30. Atelier cirque aérien adultes

13h, 13h30, 14h, 17h30, 18h, 18h30.Avion PapierCollectif La Méandre

14h. Santa, ce qu’il me reste de la Corse Pauline Dau

15h15. Faune Cie Libertivore

16h30.IGNIS Collectif Sismique – Nicolas Fraiseau

16h30.Si c’est sûr c’est pas peut-être Cie Takakrôar

16h30. Préviens les autres Galapiat Cirque

SEMAINE 2

Mercredi 16 septembre

14h30. Atelier cirque 7-12 ans

19h.Si c’est sûr c’est pas peut-être Cie Takakrôar

20h30. IGNIS Collectif Sismique – Nicolas Fraiseau

Jeudi 17 septembre

19h. Si c’est sûr c’est pas peut-être Cie Takakrôar

20h30.IGNIS Collectif Sismique – Nicolas Fraiseau

Vendredi 18 septembre

10h. Si c’est sûr c’est pas peut-être Cie Takakrôar (scolaire)

19h. Le Témoignage de la Chimère Charge Maximale de Rupture

20h. El Dorado Cie NDE – Nicanor de Elia

20h30.IGNIS Collectif Sismique – Nicolas Fraiseau

20h30.Ki No Nagare Collectif Malunés – Arne Sabbe

Samedi 19 septembre

16h. El Dorado Cie NDE – Nicanor de Elia

17h. Le Témoignage de la Chimère Charge Maximale de Rupture

18h30. Passages Cie Ar – Alice Rende

20h. IGNIS Collectif Sismique – Nicolas Fraiseau

20h.Si c’est sûr c’est pas peut-être Cie Takakrôar

20h.Ki No Nagare Collectif Malunés – Arne Sabbe

Dimanche 20 septembre

11h30. Atelier cirque aérien adultes

13h30. Passages Cie Ar – Alice Rende

14h.Le Témoignage de la Chimère Charge Maximale de Rupture

15h30. El Dorado Cie NDE – Nicanor de Elia

16h30. IGNIS Collectif Sismique – Nicolas Fraiseau

16h30. Si c’est sûr c’est pas peut-être Cie Takakrôar

16h30.Ki No Nagare Collectif Malunés – Arne Sabbe

Brochure du festival

22ème édition. 10 compagnies, 35 représentations dont 7 gratuites, 4 chapiteaux, 1 bar, et vous.

Ici, on aime prendre son temps, s’installer sous les arbres, passer d’un spectacle à l’autre, manger un bout et profiter du bar.

Une zone éphémère de liberté et de création surgit de nulle part entre ville et forêt.

Spectacles sous chapiteau, en extérieur, entre-sort en caravane…

Du vendredi 11 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :

payant

Billetterie en ligne

Sur place avant les représentations (dans la limite des places disponibles)

Billetterie par téléphone 01 46 22 33 71 à partir du 1er septembre

Tout public. A partir de 1 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-11T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-21T01:59:59+02:00

Date(s) :

Village de cirque Pelouse de Reuilly 75012 Entrée par la place du Cardinal LavigerieParis

https://www.2r2c.coop/2r2cms/programmation-section/village-de-cirque-2026 +33146223371 reservation@2r2c.coop https://www.facebook.com/de.decirque/ https://www.facebook.com/de.decirque/



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