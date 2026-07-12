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Village de cirque, le festival du cirque sous toutes ses formes Village de cirque Paris

vendredi 11 septembre 2026 · Village de cirque · Paris

Village de cirque, le festival du cirque sous toutes ses formes Village de cirque Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
lundi 21 septembre 2026
Lieu
Village de cirque
Adresse
Pelouse de Reuilly
Ville
75012 Paris
Département
Paris
Tarif
<p><strong>Billetterie en ligne </strong></p><p><strong></strong><strong>Sur place</strong> avant les représentations (dans la limite des places disponibles)</p><p>Billetterie <strong>par téléphone </strong>01 46 22 33 71 à partir du 1er septembre</p>

SEMAINE 1

Vendredi 11 septembre
19h. Santa, ce qu’il me reste de la Corse Pauline Dau
20h30. IGNIS Collectif Sismique – Nicolas Fraiseau
20h30. Si c’est sûr c’est pas peut-être Cie Takakrôar
20h30. Préviens les autres Galapiat Cirque

Samedi 12 septembre
16h, 16h30, 17h, 18h30, 19h, 19h30.Avion Papier Collectif La Méandre
17h. Santa, ce qu’il me reste de la Corse Pauline Dau
18h30. Faune Cie Libertivore
20h. IGNIS Collectif Sismique – Nicolas Fraiseau
20h. Si c’est sûr c’est pas peut-être Cie Takakrôar
20h. Préviens les autres Galapiat Cirque

Dimanche 13 septembre
11h30. Atelier cirque aérien adultes
13h, 13h30, 14h, 17h30, 18h, 18h30.Avion PapierCollectif La Méandre
14h. Santa, ce qu’il me reste de la Corse Pauline Dau
15h15. Faune Cie Libertivore
16h30.IGNIS Collectif Sismique – Nicolas Fraiseau
16h30.Si c’est sûr c’est pas peut-être Cie Takakrôar
16h30. Préviens les autres Galapiat Cirque

SEMAINE 2

Mercredi 16 septembre
14h30. Atelier cirque 7-12 ans
19h.Si c’est sûr c’est pas peut-être Cie Takakrôar
20h30. IGNIS Collectif Sismique – Nicolas Fraiseau

Jeudi 17 septembre
19h. Si c’est sûr c’est pas peut-être Cie Takakrôar
20h30.IGNIS Collectif Sismique – Nicolas Fraiseau

Vendredi 18 septembre
10h. Si c’est sûr c’est pas peut-être Cie Takakrôar (scolaire)
19h. Le Témoignage de la Chimère Charge Maximale de Rupture
20h. El Dorado Cie NDE – Nicanor de Elia
20h30.IGNIS Collectif Sismique – Nicolas Fraiseau
20h30.Ki No Nagare Collectif Malunés – Arne Sabbe

Samedi 19 septembre
16h. El Dorado Cie NDE – Nicanor de Elia
17h. Le Témoignage de la Chimère Charge Maximale de Rupture
18h30. Passages Cie Ar – Alice Rende
20h. IGNIS Collectif Sismique – Nicolas Fraiseau
20h.Si c’est sûr c’est pas peut-être Cie Takakrôar
20h.Ki No Nagare Collectif Malunés – Arne Sabbe

Dimanche 20 septembre
11h30. Atelier cirque aérien adultes
13h30. Passages Cie Ar – Alice Rende
14h.Le Témoignage de la Chimère Charge Maximale de Rupture
15h30. El Dorado Cie NDE – Nicanor de Elia
16h30. IGNIS Collectif Sismique – Nicolas Fraiseau
16h30. Si c’est sûr c’est pas peut-être Cie Takakrôar
16h30.Ki No Nagare Collectif Malunés – Arne Sabbe

Brochure du festival

Affiche du festival Village de cirque 2026

22ème édition. 10 compagnies, 35 représentations dont 7 gratuites, 4 chapiteaux, 1 bar, et vous.
Ici, on aime prendre son temps, s’installer sous les arbres, passer d’un spectacle à l’autre, manger un bout et profiter du bar.
Une zone éphémère de liberté et de création surgit de nulle part entre ville et forêt.
Spectacles sous chapiteau, en extérieur, entre-sort en caravane…
Du vendredi 11 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :
payant

Billetterie en ligne 

Sur place avant les représentations (dans la limite des places disponibles)

Billetterie par téléphone 01 46 22 33 71 à partir du 1er septembre

Tout public. A partir de 1 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-11T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-21T01:59:59+02:00
Date(s) :

Village de cirque Pelouse de Reuilly  75012 Entrée par la place du Cardinal LavigerieParis
https://www.2r2c.coop/2r2cms/programmation-section/village-de-cirque-2026 +33146223371 reservation@2r2c.coop https://www.facebook.com/de.decirque/ https://www.facebook.com/de.decirque/


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