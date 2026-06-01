Village de l’archéologie – Bordeaux – « Basilica : visite immersive au cœur de la basilique », Village de l’archéologie – Place des Martyrs de la Résistance, Bordeaux

Village de l’archéologie – Bordeaux – « Basilica : visite immersive au cœur de la basilique » Dimanche 14 juin, 14h30 Village de l’archéologie – Place des Martyrs de la Résistance Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

Le « Village de l’archéologie » à Bordeaux s’implante Place des martyrs de la résistance : visites, rencontres, jeux et animations vous attendent pour découvrir les coulisses de l’archéologie.

L’association les Amis de la Basilique Saint-Seurin de Bordeaux vous invite à découvrir le parcours immersif Basilica en avant-première !

Soyez parmi les premiers visiteurs à partager gratuitement l’expérience Basilica au cœur de la Basilique Saint-Seurin : un voyage sonore en 10 étapes pour découvrir le site à travers 2000 ans d’histoire.

Laissez-vous guider par le son et la lumière… Départ de des visites à : 14h30; 15h30, et 16h30 – inscription sur place

Pour en savoir + : https://basilica.fr/

Le « Village de l’archéologie » est organisé par Cap’Archéo /Cap sciences, l’Inrap, l’Université Bordeaux Montaigne

Village de l’archéologie – Place des Martyrs de la Résistance Place des Martyrs de la Résistance 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://basilica.fr/ »}] Deux places PMR réservées

Le « Village de l’archéologie » à Bordeaux propose de nombreux stands, visites, jeux et animations vous attendent pour découvrir les coulisses de l’archéologie.

©Basilica