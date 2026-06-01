Village de l’archéologie – Bordeaux – Exposition « Le Médoc antique », Village de l’archéologie – Place des Martyrs de la Résistance, Bordeaux

Village de l’archéologie – Bordeaux – Exposition « Le Médoc antique » Dimanche 14 juin, 10h00 Village de l’archéologie – Place des Martyrs de la Résistance Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Le « Village de l’archéologie » à Bordeaux s’implante Place des martyrs de la résistance : visites, rencontres, jeux et animations vous attendent pour découvrir les coulisses de l’archéologie.

Laboratoire Ausonius – Exposition

Cette exposition présente l’archéologie du Médoc dans l’Antiquité. Découvrez les recherches récentes et spectaculaires à Soulac, Jau-Dignac-et-Loirac ou encore Brion (St-Germain-d’Esteuil), menées par des équipes de l’UMR Ausonius.

Cette exposition est accompagnée d’un jeu de plateau : Le patrimoine du Médoc est en péril ! Attaqué à la fois par l’océan et par les pilleurs, comment le protéger ? Organisez-vous en équipe pour établir une stratégie.

Le « Village de l’archéologie » est organisé par Cap’Archéo / Cap sciences, l’Inrap, l’Université Bordeaux Montaigne

Village de l’archéologie – Place des Martyrs de la Résistance Place des Martyrs de la Résistance 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine Deux places PMR réservées

Le « Village de l’archéologie » à Bordeaux propose de nombreux stands, visites, jeux et animations vous attendent pour découvrir les coulisses de l’archéologie.

©Université Bordeaux Montaigne