Village de l’archéologie – Bordeaux – Les éditions de l’archéologie, Village de l’archéologie – Place des Martyrs de la Résistance, Bordeaux

Village de l’archéologie – Bordeaux – Les éditions de l’archéologie Dimanche 14 juin, 10h00 Village de l’archéologie – Place des Martyrs de la Résistance Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Le « Village de l’archéologie » à Bordeaux s’implante Place des martyrs de la résistance : visites, rencontres, jeux et animations vous attendent pour découvrir les coulisses de l’archéologie.

Editions AUSONIUS – Vente

Retrouvez les ouvrages d’Ausonius éditions traitant de l’histoire, la littérature, l’archéologie, l’histoire de l’art et la réception de l’Antiquité et du Moyen Âge. La réédition mise à jour et augmentée de Saint-Seurin de Bordeaux sera disponible à la vente. Les équipes de la Revue de Études Anciennes et de la plateforme d’édition UN@ présenteront leurs actualités.

Avec Ausonius éditions, UN@, la Revue de Études Anciennes – Université de Bordeaux Montaigne

Le « Village de l’archéologie » est organisé par Cap’Archéo /Cap sciences, l’Inrap, l’Université Bordeaux Montaigne

Village de l’archéologie – Place des Martyrs de la Résistance Place des Martyrs de la Résistance 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine Deux places PMR réservées

Le « Village de l’archéologie » à Bordeaux propose de nombreux stands, visites, jeux et animations vous attendent pour découvrir les coulisses de l’archéologie.

©Université Bordeaux Montaigne