Village de l’archéologie – Bordeaux – Les jeux romains, Village de l’archéologie – Place des Martyrs de la Résistance, Bordeaux
Village de l’archéologie – Bordeaux – Les jeux romains, Village de l’archéologie – Place des Martyrs de la Résistance, Bordeaux dimanche 14 juin 2026.
Village de l’archéologie – Bordeaux – Les jeux romains Dimanche 14 juin, 10h00 Village de l’archéologie – Place des Martyrs de la Résistance Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00
Le « Village de l’archéologie » à Bordeaux propose de nombreux stands, visites, jeux et animations vous attendent pour découvrir les coulisses de l’archéologie.
Inrap (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives) Rencontres et ateliers :
Testez-vous aux jeux romains de lancer, des jeux de plateaux… identifiés par des traces archéologiques…
organisé par Cap’Archéo /Cap sciences, l’Inrap, l’Université Bordeaux Montaigne
Village de l’archéologie – Place des Martyrs de la Résistance Place des Martyrs de la Résistance 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine Deux places PMR réservées
Le « Village de l’archéologie » à Bordeaux propose de nombreux stands, visites, jeux et animations vous attendent pour découvrir les coulisses de l’archéologie.
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