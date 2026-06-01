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Village de l’archéologie – Bordeaux – Les matériaux au microscope !, Village de l’archéologie – Place des Martyrs de la Résistance, Bordeaux

Village de l’archéologie – Bordeaux – Les matériaux au microscope !, Village de l’archéologie – Place des Martyrs de la Résistance, Bordeaux

Village de l’archéologie – Bordeaux – Les matériaux au microscope !, Village de l’archéologie – Place des Martyrs de la Résistance, Bordeaux dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Village de l'archéologie - Place des Martyrs de la Résistance

Adresse : Place des Martyrs de la Résistance 33000 Bordeaux

Ville : 33000 Bordeaux

Département : Gironde

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Village de l’archéologie – Bordeaux – Les matériaux au microscope ! Dimanche 14 juin, 10h00 Village de l’archéologie – Place des Martyrs de la Résistance Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Le « Village de l’archéologie  » à Bordeaux s’implante Place des martyrs de la résistance : visites, rencontres, jeux et animations vous attendent pour découvrir les coulisses de l’archéologie.

Laboratoire Archeosciences – Atelier – Démonstration
Observer des lames minces et expérimenter comment les archéologues étudient les matériaux archeologiques.
avec Sofiane Djerad, assistant ingénieur, et Nicolas Frérebeau, ingénieur de recherche, Archeosiences, Université de Bordeaux Montaigne

Le « Village de l’archéologie » est organisé par Cap’Archéo / Cap sciences, l’Inrap, l’Université Bordeaux Montaigne

Village de l’archéologie – Place des Martyrs de la Résistance Place des Martyrs de la Résistance 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine Deux places PMR réservées
Le « Village de l’archéologie  » à Bordeaux s’implante Place des martyrs de la résistance : visites, rencontres, jeux et animations vous attendent pour découvrir les coulisses de l’archéologie.

©Université Bordeaux Montaigne

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