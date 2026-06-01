Village de l’archéologie – Bordeaux – Visites flash, Village de l’archéologie – Place des Martyrs de la Résistance, Bordeaux

Village de l’archéologie – Bordeaux – Visites flash Dimanche 14 juin, 10h00 Village de l’archéologie – Place des Martyrs de la Résistance Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Le « Village de l’archéologie » à Bordeaux s’implante Place des martyrs de la résistance : visites, rencontres, jeux et animations vous attendent pour découvrir les coulisses de l’archéologie.

Bordeaux Patrimoine Mondial – visites

Partez pour une visite flash autour de la basilique Saint-Seurin et découvrez l’histoire de l’église considérée comme le berceau du christianisme à Bordeaux. Cette courte visite en extérieur vous permettra d’observer les éléments remarquables de son architecture, d’évoquer son rôle sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et de mieux comprendre l’importance historique de ce site emblématique du patrimoine bordelais.

En complément de la visite, des rendez-vous sont proposés pour découvrir l’intérieur de l’édifice ainsi que le site archéologique situé sous son parvis.

3 visites flash de 40mn : 14h; 15h; 16h

RDV coté square des enfants

Le « Village de l’archéologie » est organisé par Cap’Archéo /Cap sciences, l’Inrap, l’Université Bordeaux Montaigne

Village de l’archéologie – Place des Martyrs de la Résistance Place des Martyrs de la Résistance 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine Deux places PMR réservées

Le « Village de l’archéologie » à Bordeaux propose de nombreux stands, visites, jeux et animations vous attendent pour découvrir les coulisses de l’archéologie.

©Inrap