Village de l’archéologie d’Argentomagus, Musée archéologique d’Argentomagus, Saint-Marcel

Village de l’archéologie d’Argentomagus 13 et 14 juin Musée archéologique d’Argentomagus Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Pour la 2e année consécutive, sous l’égide de l’INRAP, le Village de l’archéologie s’installe sur le site d’Argentomagus, à Saint-Marcel (Indre). Plusieurs intervenants dans le domaine de l’archéologie territoriale (Inrap, associations, amateurs passionnés) exposeront leurs recherches et les découvertes récentes.

Expériences interactives pour petits et grands : jeux gallo-romains, ateliers de démonstration de taille du silex, de l’os, du travail de la peau…

Le site d’Argentomagus et son musée seront ouverts gratuitement au public samedi et dimanche.

L’artisan crêpier D’amour & d’Eau Fraîche dévoilera son savoir-faire avec ses succulentes crêpes sucrées ou salées.

Musée archéologique d’Argentomagus Les Mersans, 36200 Saint-Marcel, France Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33254244731 https://www.argentomagus.fr Située sur un plateau surplombant la Creuse, la ville antique d’Argentomagus couvre une superficie d’environ 70 hectares sur l’actuelle commune de Saint-Marcel (Indre). Les fouilles archéologiques révèlent chaque année de nouvelles connaissances sur la ville enfouie : rues, quartiers, forum, basilique, théâtre…

Le musée, labellisé Musée de France, est édifié sur un quartier de l’agglomération et renferme des vestiges intégrés dans le bâtiment de 2 400 m2. Les espaces sont ponctués de nombreuses reconstitutions depuis la préhistoire jusqu’à l’époque gallo-romaine.

Conçu et réalisé par des scientifiques et des pédagogues, le Musée d’Argentomagus véhicule l’image d’une archéologie à la portée de tous, compréhensible et intelligible. 30km au sud ouest de Châteauroux

Pour la 2e année consécutive, sous l’égide de l’INRAP, le Village de l’archéologie s’installe sur le site d’Argentomagus à Saint-Marcel (Indre). Plusieurs intervenants dans le domaine de territoriale…

©Musée et site archéologiques d’Argentomagus