VILLAGE DES ASSOCIATIONS Juvignac

Informations pratiques

Juvignac

VILLAGE DES ASSOCIATIONS

Rue Callisto Juvignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Rendez-vous incontournable de la rentrée, le Village des Associations revient au coeur du complexe sportif des Garrigues (entre le gymnase Jean Moulin, l’Espace Lionel de Brunélis et les tennis municipaux Suzanne Lenglen), le samedi 12 septembre. De 14h à 19h, l’événement proposera des rencontres avec une soixantaine d’associations, rythmé par des animations.

Rendez-vous incontournable de la rentrée, le Village des Associations revient au coeur du complexe sportif des Garrigues (entre le gymnase Jean Moulin, l’Espace Lionel de Brunélis et les tennis municipaux Suzanne Lenglen), le samedi 12 septembre. De 14h à 19h, l’événement proposera des rencontres avec une soixantaine d’associations, rythmé par des animations.

Handball, yoga, rugby, karaté, tir sportif, tennis, football, taekwondo, badminton, danse, solidarités, scrabble, bridge, généalogie, occitan, anglais… voilà un aperçu des associations qui accueilleront les Juvignacois.es sur leur stand dédié.

Le public est invité à rencontrer les associations et leurs bénévoles, à découvrir les disciplines sportives ou les activités culturelles/sociales qui deviendront peut-être les leurs tout au long de l’année !

L’après-midi sera rythmé par de nombreuses initiations et démonstrations sportives, de 14h à 19h. .

Rue Callisto Juvignac 34990 Hérault Occitanie +33 6 21 02 43 70 vieassociative@juvignac.fr

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English :

A must-attend event to kick off the new school year, the Village des Associations returns to the heart of the Garrigues sports complex (between the Jean Moulin gymnasium, the Espace Lionel de Brunélis, and the Suzanne Lenglen municipal tennis courts) on Saturday, September 12. From 2:00 p.m. to 7:00 p.m., the event will feature opportunities to meet representatives from some sixty associations, along with a variety of activities.

L’événement VILLAGE DES ASSOCIATIONS Juvignac a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 OT MONTPELLIER