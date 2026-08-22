Village des Associations Sainte-Maure-de-Touraine
samedi 5 septembre 2026 · Sainte-Maure-de-Touraine
Informations pratiques
Sainte-Maure-de-Touraine
Village des Associations
Pôle Éducatif et Sportif Sainte-Maure-de-Touraine Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Envie de pratiquer une activité sportive, culturelle, artistique ou de vous investir dans la vie locale ? C’est le rendez-vous incontournable de la rentrée !
Venez rencontrer les associations Sainte-Mauriennes, échanger avec leurs bénévoles, découvrir leurs activités.
Envie de pratiquer une activité sportive, culturelle, artistique ou de vous investir dans la vie locale ? C’est le rendez-vous incontournable de la rentrée !
Venez rencontrer les associations Sainte-Mauriennes, échanger avec leurs bénévoles, découvrir leurs activités et trouver celle qui vous correspond.
Sport, musique, danse, culture, loisirs, solidarité… il y en aura pour tous les âges et toutes les envies !
Que vous soyez à la recherche d’une nouvelle passion, d’une activité pour vos enfants ou d’un engagement bénévole, le Village des Associations est l’occasion idéale pour préparer votre rentrée !
Restauration et buvette sur place tout au long de la journée. .
Pôle Éducatif et Sportif Sainte-Maure-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 40 12
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English :
Want to take part in a sports, cultural, or artistic activity—or get involved in the local community? This is the must-attend event to kick off the new school year!
Come meet the local organizations in Sainte-Maur, chat with their volunteers, and learn about their activities.
L’événement Village des Associations Sainte-Maure-de-Touraine a été mis à jour le 2026-08-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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