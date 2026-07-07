Village des Fadas du Monde Base de voile de Tholon Martigues

Informations pratiques

Martigues

Village des Fadas du Monde

Du mardi 7 au dimanche 12 juillet 2026 à partir de 18h. Base de voile de Tholon 18 boulevard Touret de Vallier Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 18:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-07

Les Fadas vous accueillent, dans leur Village des Fadas du Monde, au cœur de l’été, en bord d’étang et de pinède, à la Base nautique municipale de Tholon. Un espace festif et populaire musique, théâtre, cuisine, sports, danse, rencontre. Gratuit.Familles

– Marché des fadas, tous les jours de 18h à 20h30.

Comme dans tous les villages, le Marché des Fadas s’installe au cœur de celui des Fadas du Monde pour célébrer la vitalité, l’engagement et la créativité des associations et artistes de notre territoire.



– Atelier des p’tits fadas, tous les jours de 18h à 20h30 (19h30-21h le mardi 7 juillet).

Plongez dans un tourbillon de couleurs et de créativité ! Venez enfants, parents participer aux ateliers P’tits Fadas construction plastique, dessin-peinture vibrant et œuvre collective. L’espace des P’tits Fadas accueille les enfants de 6 à 12 ans, accompagnés d’un adulte.



Mardi 7 juillet

– De 20h à 21h Josianes ou l’art de la résistance (par les Josianes)

Sur fond d’humour décalé, mêlant acrobaties, chorégraphies endiablées et chants polyphoniques, les quatre femmes de la compagnie JOSIANES nous racontent leurs aventures

rocambolesques et explorent la notion de résistance au féminin.



– De 21h à 22h30 Concert de Bia Ferreira.

Bia Ferreira est une chanteuse, autrice-compositrice, multi-instrumentiste et artiviste brésilienne qui s’est imposée comme l’une des voix les plus puissantes de la scène musicale contemporaine latino-américaine.



– De 22h30 à minuit DJ Carlala.

Entre Reggaeton, Flamenco, Brasilian funk, Bubbling, Guaracha, Bouyon ou encore DnB, Carla produit, remixe, interprète, joue et embarque avec elle toutes les influences qui font vibrer sa ville, Marseille.



Mercredi 8 juillet

– Dès 18h Soirée jeunes talents

Il est de tradition au Village de dédier une soirée aux jeunes talents locaux. Cette année, la soirée est organisée et menée de main de maître par les jeunes du groupe C302. Il y en aura pour tout le monde avec un plateau de styles variés ! Ambiance festive et bonne humeur garantie ! Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable de l’été !



– Dès 22h Soirée ouverte et jam session

Une scène ouverte pour les artistes du territoire. Après la scène ouverte, nous terminerons la soirée par une jam. Avec la complicité de Fredi Paul Lerussi qui a accompagné Louis Bertignac, Christophe Maé, Bono, Jean-Louis Aubert…



Jeudi 9 juillet

– De 19h à 19h30 Spectacle Se sauver . Pot de départ Cie Janette.

Pour boire un dernier verre et dire adieu à trois femmes, personnages de fiction, qui se seront infiltrées dans la vie quotidienne de la Ville de Martigues du dimanche 5 au mercredi 8 juillet… ! La première s’est échappée de son mariage. La deuxième a tellement rêvé d’aventure qu’elle a fini par se lancer. La troisième a déserté son bureau. Hasard, usure, fantasme, ces trois femmes se sont sauvées et se sont retrouvées sur les routes. Jusqu’au jour où elles débarquent à Martigues.



– De 20h à 21h Spectacle Tuiles de la Cie Atoll K.

Le personnage nous invite dans son univers décalé et poétique dans lequel les objets du quotidien détournés de leur fonction vont lui jouer des tours un tabouret magique va disparaître, un étendoir à linge se rebeller pour devenir un oiseau désarticulé, des boîtes de chips aux contenus improbables vont se transformer en orchestre.



– DJ Set Mediterranean electro Sharouh

Passionnée par le syncrétisme musical né des rencontres entre les cultures arabes, judéo-arabes, berbères et mizrahi, elle s’intéresse tout particulièrement au rôle joué par les femmes dans cet héritage.



Vendredi 10 juillet

– Dès 18h Banquet des fadas

Les maisons de quartier prendront place dans le Village pour une dégustation conviviale éco-responsablement alléchante !



– Soirée stand-up



– De 22h15 à minuit Karaoké orchestar

Karaoké avec musiciens Live ! Vous ne pourrez pas rester les bras croisés contre le mur du fond. Que ce soit en encourageant vos collègues ou en montant sur la scène, avec le Karaoké Orchestar c’est vous les Stars !



Samedi 11 juillet

– De 19h à 20h Spectacle Surcouf par la Cie Sacékripa.

Duo acrobatique sur barque ! Et après on apprendra à nager! Ils arrivent au rythme de l’eau, on pourrait presque penser qu’ils imposent leur rythme à l’eau. Ils arrivent de loin, peut-être depuis longtemps, ensemble.



– Comptoir avec Nora Hamadi

Un espace d’échanges mais aussi de paroles entre habitants-es qui sera animé par Nora Hamadi, journaliste. Un moment bienveillant où la parole y sera libre…



– De 21h à 22h Cabaret Cagole Nomade

Le cabaret libre et joyeusement excessif ! Cagole Nomade débarque avec un show taillé pour les festivals, entre performances participatives et shows pluridisciplinaires.



– De 22h à minuit Concert Vaudou Game.

Le groupe se distingue par des textes engagés, portés par une énergie live contagieuse, invitant le public à la transe et à la réflexion. Leur musique, à la fois festive et profonde, puise dans les rituels vaudou tout en s’ouvrant aux influences soul, R&B et afrobeat.



Dimanche 12 juillet

– Boom boom Anne-Laure Carette, dance floor junior.

Un moment collectif où musiques, textes, chorégraphies participatives et fantaisie se croisent dans un cocktail dynamisant et plein d’humour.



– De 21h30 à 22h30 Concert Thighri Uzar.

Tighri Uzar est composé de trois femmes algériennes originaires de Yakouren en Kabylie. Elles interprètent des chants kabyles traditionnels a cappella, quelques fois accompagnés de percussion (Derbouka ou Bendir).



– De 22h30 à minuit Concert Twerkistan.

Ce n’est pas un DJ Set ! C’est un show ! Le public fait partie du spectacle ! Twerkistan est un collectif aux couleurs éclatantes, regroupant une équipe d’artistes et de professionnels qui secouent la scène culturelle urbaine depuis 2017 !



Notre village est ton village ! scandent certain.es… Festifs ! , chantent les un.es… Populaires ! répondent encore d’autres…

Une nouvelle fois, les Fadas du Monde inventent le Village, on y accueillera les propositions de toutes et tous, nos ami.es, nos familles…Le monde, quoi ! …

La construction d’un monde fondé sur la contribution de toutes et tous !

La finalité de cette démarche singulière ? Un village festif et populaire, synthèse des souhaits de chacune et chacun, révélateur de l’expression des droits culturels de toutes et tous .

4 jours de condensé d’énergie collective développée au cours des mois et des semaines avec l’accompagnement de deux artistes qui tissent le fil rouge.

Une chorégraphe qui met en musique le rythme de la fête à venir et un bonimenteur urbain qui met en scène la danse du peuple des Fadas !

Un événement du faire ensemble, une occasion de faire de la diversité, une vraie universalité collective. .

Base de voile de Tholon 18 boulevard Touret de Vallier Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

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English :

The Fadas welcome you to their Village des Fadas du Monde, in the heart of summer, on the banks of a pond and pine forest at the Tholon municipal water sports centre. A festive and popular space: music, theatre, cooking, sports, dance and meetings. All free of charge.

L’événement Village des Fadas du Monde Martigues a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de Martigues