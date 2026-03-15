Marchés nocturnes à Martigues Esplanade des Belges Martigues
Marchés nocturnes à Martigues Esplanade des Belges Martigues mercredi 8 juillet 2026.
Martigues
Marchés nocturnes à Martigues
Du 08/07 au 19/08/2026 le mercredi. Esplanade des Belges Centre-ville de Jonquières Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-07-08
Les artisans et commerçants animeront le centre ville de Jonquières pour satisfaire votre curiosité et régaler vos sens. Une belle promenade en soirée, pour faire du shopping, profitez des nombreux restaurants et cafés.
Programme à venir. .
Esplanade des Belges Centre-ville de Jonquières Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com
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English :
Craftsmen and women will enliven Jonquières town centre to satisfy your curiosity and delight your senses. A lovely evening stroll, for shopping and enjoying the many restaurants and cafés.
L’événement Marchés nocturnes à Martigues Martigues a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Martigues
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