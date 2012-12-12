Atelier pêche durable devenez les gardiens de nos océans Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Martigues

Martigues

Atelier pêche durable devenez les gardiens de nos océans

Vendredi 10 juillet 2026 de 10h à 11h30.

Mardi 21 juillet 2026 de 10h à 11h30.

Mardi 18 août 2026 de 10h à 11h30.

Vendredi 21 août 2026 de 10h à 11h30. Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues L’île Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-07-21 11:30:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-21 2026-08-18 2026-08-21

Plongez dans l’univers de la mer et découvrez comment préserver nos ressources marines tout en s’amusant ! Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Martigues pour un atelier ludique ouvert à tous.Familles

Dans le cadre de notre exposition sur la biodiversité, l’Office de Tourisme de Martigues s’associe à l’association Planète Perles pour vous proposer une expérience ludique et pédagogique unique. Cet atelier interactif invite petits et grands à explorer les enjeux de la pêche responsable à travers des outils variés mallettes pédagogiques, affiches illustrées, jeux et quiz.



En famille, apprenez à reconnaître les différentes techniques de pêche, respectez les saisons de reproduction et comprenez pourquoi consommer local est essentiel pour notre écosystème méditerranéen. C’est l’activité idéale pour apprendre en s’amusant, bien au frais dans nos salles d’exposition.



L’association Planète Perles, présidée par Cécile Bernardon, se consacre à la sensibilisation environnementale et à la protection des milieux marins. Par ses interventions, elle transmet des savoirs essentiels sur la fragilité de la biodiversité locale tout en encourageant des comportements écoresponsables au quotidien. Pour chaque participation à cet atelier, 2 € sont reversés à l’association pour soutenir ses actions de préservation. Un engagement concret pour que nos enfants puissent continuer à admirer les richesses de la mer. .

Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues L’île Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

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English :

Dive into the world of the sea and discover how to preserve our marine resources while having fun! Join us at the Martigues Tourist Office for a fun workshop open to all.

L’événement Atelier pêche durable devenez les gardiens de nos océans Martigues a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de Martigues