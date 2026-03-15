Soirées Tango argentin Quartier de l’île Martigues

Martigues

Soirées Tango argentin

Du 10/07 au 28/08/2026 le vendredi. Quartier de l’île Place de la Libération Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-10

Martigues organise ce bal tango argentin autour des terrasses, bar et restaurants dans un lieu magique qui jouxte le miroir aux oiseaux la place de la Libération, sur une piste en résine idéale pour les danseurs.Amoureux

Tangeras y tangeros, vos soirées bal tango reviennent cet été !



La milonga est la danse à l’origine du tango rioplatense (embouchure du Rio de la Plata, Buenos Aires et Montevideo) mais c’est également le nom du lieu dans lequel se déroule le bal tango.

Le tango dénommé argentin par opposition au tango de salon ou musette est une danse de bal, d’improvisation à deux, basée sur la marche et l’écoute musicale.

Les danseurs sur la piste avancent et tournent de manière fluide et homogène dans le sens du bal de sorte qu’il se dégage une énergie collective à laquelle tous participent.



Beaucoup de spectateurs viennent regarder les danseurs pour le plaisir des yeux et écouter cette musique centenaire qui continue à faire danser le monde aujourd’hui.

Réservation de table conseillée. Accademia caffe 04 42 80 63 74 Pub La canolle 06 13 03 44 13 Café de la marine 06 13 03 44 13 La cocotte de l’île 04 13 05 96 58. .

Quartier de l’île Place de la Libération Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10

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English :

Martigues organizes this Argentine tango ball around terraces, bars and restaurants in a magical place adjoining the bird mirror: the Place de la Libération, on a resin floor ideal for dancers.

L’événement Soirées Tango argentin Martigues a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Martigues