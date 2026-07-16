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Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane, Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane, Saint-Quentin

samedi 19 septembre 2026 · Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane · Saint-Quentin

Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane, Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane, Saint-Quentin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane
Adresse
3 Rue de la Fère, 02100, Saint-Quentin
Ville
02100 Saint-Quentin
Département
Aisne

Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane 19 et 20 septembre Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

« Savoir d’où l’on vient pour savoir où nous allons »
Un plongeon dans nos racines, que ce soit dans le domaine agricole, industriel, ou au quotidien venez participer à une expérience qui vous fera plonger dans le monde d’avant. Un jeu à partager en famille sur le thème comment s’était autrefois.
Déambulation de bénévoles en costume et en démonstration des métiers.

Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane 3 Rue de la Fère, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Faubourg d’Isle Aisne Hauts-de-France
« Savoir d’où l’on vient pour savoir où nous allons »

©Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane

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