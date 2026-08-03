Village des Sciences du Creusot Hub&Go Technopôle Sud-Bourgogne Le Creusot
samedi 10 octobre 2026 · Hub&Go Technopôle Sud-Bourgogne · Le Creusot
Informations pratiques
Le Creusot
Village des Sciences du Creusot
Hub&Go Technopôle Sud-Bourgogne 72 rue Jean Jaurès Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-10 2026-10-11
Initiée par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, la Fête de la Science est le rendez-vous incontournable gratuit qui célèbre les sciences, les techniques et les innovations. Chaque année, plus d’un million de visiteurs se rendent sur les milliers d’événements gratuits et accessibles à tous, organisés partout en France, afin de découvrir les sciences de façon ludique et festive.
Cette année, le Village des Sciences du Creusot vous donne rendez-vous du 10 au 11 octobre 2026 à Hub&Go pour explorer les liens entre la science et la gastronomie.
Son objectif est de susciter une curiosité scientifique, de rendre largement accessible une thématique, de favoriser le partage de savoirs et les échanges ou encore de donner naissance à des vocations. .
Hub&Go Technopôle Sud-Bourgogne 72 rue Jean Jaurès Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 80 81 51 president@afbourdon.com
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English : Village des Sciences du Creusot
L’événement Village des Sciences du Creusot Le Creusot a été mis à jour le 2026-08-03 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II
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