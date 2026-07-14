Informations pratiques

Saumur

Village d’exposantes Brodeuses d’art en liberté

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 14:00:00

fin : 2026-08-25 18:00:00

Date(s) :

2026-08-25

En résonance avec l’exposition Mondes brodés, une riche programmation culturelle est proposée de juillet à octobre.

Ce mardi 25 août, retrouvez le village d’exposantes brodeuses d’art en liberté

Et si les arts textiles se déclinaient en une multitude d’expressions artistiques, une variété de matières et des créations originales mêlant poésie, récits imaginaires, formes du vivant et technicité… Le village d’artistes, installé dans les jardins du château, promet créations et émotions. Le public est invité à broder une œuvre collective et participative en découvrant des techniques du monde entier aux côtés d’artistes engagées. Concert à 16h du trio angevin Kalahari au répertoire combinant sonorités jazz, folk et harmonies vocales de différents pays.

En présence des artistes Cécile Palusinskiet Elsa Mroziewicz et du collectif Les Fileuses.

Concert Kalahari à 16h (durée 1h).

PRECISIONS HORAIRES

Mardi 25 août 2026 de 14h à 18h. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 24 40 chateau@saumur.fr

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English :

In conjunction with the Embroidered Worlds exhibition, a rich cultural program will be offered from July through October.

L’événement Village d’exposantes Brodeuses d’art en liberté Saumur a été mis à jour le 2026-07-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME