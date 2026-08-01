Informations pratiques

Maël-Carhaix

Village en fête

Étang des sources de Kervezennec Maël-Carhaix Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 16:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Une fête du village est organisée le 15 août, au plan d’eau de Maël-Carhaix.

Lors de cet événement des jeux pour les adultes et pour les enfants auront lieu de 16h à 18h30. Un jambon grillé avec ses pommes de terre, sera par la suite proposé à partir de 19h. Possibilité de commander dès maintenant le repas dans les commerces de Maël-Carhaix. Cette soirée de terminera en musique.

Org. Comité des Fêtes de Maël-Carhaix .

Étang des sources de Kervezennec Maël-Carhaix 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 13 31 64 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Village en fête Maël-Carhaix a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du Kreiz Breizh