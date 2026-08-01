Village en fête Maël-Carhaix
samedi 15 août 2026 · Maël-Carhaix
Informations pratiques
Maël-Carhaix
Village en fête
Étang des sources de Kervezennec Maël-Carhaix Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 16:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Une fête du village est organisée le 15 août, au plan d’eau de Maël-Carhaix.
Lors de cet événement des jeux pour les adultes et pour les enfants auront lieu de 16h à 18h30. Un jambon grillé avec ses pommes de terre, sera par la suite proposé à partir de 19h. Possibilité de commander dès maintenant le repas dans les commerces de Maël-Carhaix. Cette soirée de terminera en musique.
Org. Comité des Fêtes de Maël-Carhaix .
Étang des sources de Kervezennec Maël-Carhaix 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 13 31 64 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Village en fête Maël-Carhaix a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
À voir aussi à Maël-Carhaix (Côtes-d'Armor)
- Atelier métal Annelise Nguyen Maël-Carhaix 4 août 2026
- Concert Ombre et Lumiere Jean Denis Moreau au violon Maël-Carhaix 16 août 2026
- Concert Shadsker Tribute to the Shadows Route de Kervougar Maël-Carhaix 16 août 2026
- Atelier de peinture Les masses colorées Route de Kervougar Maël-Carhaix 21 août 2026