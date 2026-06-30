Village sportif Quais d’été Caen

Informations pratiques

Caen

Village sportif Quais d’été

Quai François Mitterrand Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 11:00:00

fin : 2026-07-11 21:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-11

Sports, jeux et farniente ! La Ville de Caen vous ouvre les portes de son village sportif estival devant la Bibliothèque Alexis de Tocqueville, et sur la grande pelouse de la Presqu’île. L’idée ? Permettre aux petits et grands, de pratiquer, de s’amuser et se détendre.

Sports, jeux et farniente ! La Ville de Caen vous ouvre les portes de son village sportif estival devant la Bibliothèque Alexis de Tocqueville, et sur la grande pelouse de la Presqu’île. L’idée ? Permettre aux petits et grands, de pratiquer, de s’amuser et se détendre.

Des activités encadrées

Parcours habilité intergénérationnel, défis rameur, défis vélo, gym douce, activités équilibre, kayak, …

Dragon boat, tag archery, zumba, équitation, skate, soft volley, foot en marchant, …

Encadrement par les éducateurs sportifs de la Ville, les associations caennaises et des partenaires.

Des activités en libre accès

Kayak, rollers, draisiennes, roudnet, homeball, teck ball, mur d’escalade, carabine laser, handisport, tennis de table, pétanque, araignée gonflable,

Des espaces dédiés au sport santé et aux activités douces (yoga).

Du farniente

Pour compléter cette offre de loisirs, une programmation musicale vous enchantera et vous fera vibrer sur les trois week-ends avec des artistes locaux.

Samedi 4 juillet

17h 18h30 Le Bag (DJ hip-hop R’n’B)

Vendredi 10 juillet

17h 17h45 Neylou (chant et rap)

18h 18h45 Content Fernand (pop-rock)

19h 20h Maivoor (DJ et chant)

Vendredi 17 juillet

17h 17h40 Ondine (électro pop)

18h 18h45 Palladium (rock électro)

Samedi 18 juillet

17h 17h40 Maëm (R’n’B)

18h 18h45 Izylow (rock électro)

Bon à savoir

Toutes les activités sportives sont gratuites et n’attendent que vous ! .

Quai François Mitterrand Caen 14000 Calvados Normandie

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English : Village sportif Quais d’été

Sports, games and relaxation! The City of Caen is opening the doors of its summer sports village in front of the Alexis de Tocqueville Library, and on the large lawn of the Presqu’île. The idea? To give young and old alike the chance to practise, have fun and relax.

L’événement Village sportif Quais d’été Caen a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Caen la Mer