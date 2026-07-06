VILLAGES EN SCÈNE ANAÏS ROSSO + ALMA RECHTMAN Bellevigne-en-Layon

Informations pratiques

Bellevigne-en-Layon

VILLAGES EN SCÈNE ANAÏS ROSSO + ALMA RECHTMAN

D55 Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 14 – 14 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 20:00:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Concert de chansons

ANAÏS ROSSO

Chanson

Créatrice d’un univers hybride, Anaïs Rosso est une artiste autodidacte

que vous aurez peut-être déjà aperçue à V.e.S en mars dernier lors de

la soirée Chansons Primeurs. A la croisée du blues et de l’opéra, de

l’électronique et du baroque, elle s’amuse de ses inspirations hétéroclites

telles que les Rita Mitsouko, Maria Callas, Henri Salvador ou les Fugees.

Accompagnée de sa guitare et de ses machines, Anaïs est une conteuse

avec une voix de ténor traversée par une multitude de personnages.

Voix, guitares, machines Anaïs Rosso Saxophone, machines Ismaël Ndir Claviers Ariel Tintar

Régie son Samuel Poudret

ALMA RECHTMAN

Chanson

Alma Rechtman est une autrice compositrice qui raconte ses amours, ses

espoirs, ses monstres et ses joies dans des chansons intimistes.

Son projet est une déclaration d’amour à la soul, au jazz, à la folk et aux

femmes qui les incarnent. Ses chansons, à la fois brutes et délicates, sont

des poèmes écorchés qui n’en finissent pas de nous surprendre, incarnés

par une voix puissante, d’une maturité qui ne semble parfois pas vraiment

être de son âge. Et quand Alma frappe dans ses mains, la musique en

coule.

Voix, guitare, machines Alma Rechtman Basse, guitare, saxophone, piano, percussion Felix Reneault

Tout public

Tarif B

Durée 2h

Ouverture billetterie ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)

>> en ligne (E-billets) et au guichet à partir du 20 août 2026

Ouverture billetterie HORS ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)

>> en ligne et au guichet à partir du 22 septembre 2026

Ouverture billetterie FUGUE >> en ligne et au guichet à partir du 1er avril 2027 .

D55 Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr

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English :

Songs Concert

L’événement VILLAGES EN SCÈNE ANAÏS ROSSO + ALMA RECHTMAN Bellevigne-en-Layon a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages