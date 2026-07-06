VILLAGES EN SCÈNE ANAÏS ROSSO + ALMA RECHTMAN Bellevigne-en-Layon
vendredi 20 novembre 2026 · Bellevigne-en-Layon
Informations pratiques
Bellevigne-en-Layon
VILLAGES EN SCÈNE ANAÏS ROSSO + ALMA RECHTMAN
D55 Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire
Tarif : 14 – 14 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 20:00:00
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20
Concert de chansons
ANAÏS ROSSO
Chanson
Créatrice d’un univers hybride, Anaïs Rosso est une artiste autodidacte
que vous aurez peut-être déjà aperçue à V.e.S en mars dernier lors de
la soirée Chansons Primeurs. A la croisée du blues et de l’opéra, de
l’électronique et du baroque, elle s’amuse de ses inspirations hétéroclites
telles que les Rita Mitsouko, Maria Callas, Henri Salvador ou les Fugees.
Accompagnée de sa guitare et de ses machines, Anaïs est une conteuse
avec une voix de ténor traversée par une multitude de personnages.
Voix, guitares, machines Anaïs Rosso Saxophone, machines Ismaël Ndir Claviers Ariel Tintar
Régie son Samuel Poudret
ALMA RECHTMAN
Chanson
Alma Rechtman est une autrice compositrice qui raconte ses amours, ses
espoirs, ses monstres et ses joies dans des chansons intimistes.
Son projet est une déclaration d’amour à la soul, au jazz, à la folk et aux
femmes qui les incarnent. Ses chansons, à la fois brutes et délicates, sont
des poèmes écorchés qui n’en finissent pas de nous surprendre, incarnés
par une voix puissante, d’une maturité qui ne semble parfois pas vraiment
être de son âge. Et quand Alma frappe dans ses mains, la musique en
coule.
Voix, guitare, machines Alma Rechtman Basse, guitare, saxophone, piano, percussion Felix Reneault
Tout public
Tarif B
Durée 2h
Ouverture billetterie ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)
>> en ligne (E-billets) et au guichet à partir du 20 août 2026
Ouverture billetterie HORS ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)
>> en ligne et au guichet à partir du 22 septembre 2026
Ouverture billetterie FUGUE >> en ligne et au guichet à partir du 1er avril 2027 .
D55 Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr
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English :
Songs Concert
L’événement VILLAGES EN SCÈNE ANAÏS ROSSO + ALMA RECHTMAN Bellevigne-en-Layon a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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