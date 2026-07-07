VILLAGES EN SCÈNE BARRUT Contra Fuòcs Bellevigne-en-Layon
vendredi 2 avril 2027 · Bellevigne-en-Layon
Informations pratiques
Bellevigne-en-Layon
VILLAGES EN SCÈNE BARRUT Contra Fuòcs
Pôle Culturel Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire
Tarif : 16 – 16 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-02 20:30:00
fin : 2027-04-02
Date(s) :
2027-04-02
Polyphonies occitanes à l’énergie rock
Barrut de Barrutlaires, les baroudeurs est un collectif vocal occitan
réunissant sept voix et un percussionniste originaires des vallées de
l’Hérault, de l’Aude et des Pyrénées orientales.
Iels composent leurs propres poésies et chantent leurs révoltes dans
leur langue, l’occitan. Leur musique est une plongée dans la polyphonie
avec un regard neuf et une vision engagée dans les combats sociaux,
politiques et écologiques de notre temps.
Ici les chants deviennent matière vivante ils portent des récits, des
tensions, des élans, et font émerger une poésie ancrée dans le monde
d’aujourd’hui. Leur musique avance sur une ligne de crête, entre douceur
et rugosité, entre souffle collectif et énergie brute.
Ce concert est la promesse d’un moment intense et envoûtant, où révolte
et beauté entrent en harmonie.
Chant & percussions Erwan Billon, Titouan Billon, Delphine Grellier, Olivier Grolleau, Samuel Grolleau,
Audrey Hoyuelos, Maud Seguier Percussions Jordi Cantagrill
Autour du spectacle venez découvrir le chant polyphonique lors d’un
atelier animé par un.e des membres de Barrut, et vivez l’expérience de la
scène à leurs côtés le soir du concert.
Tout public
Tarif A
Durée 1h20
Ouverture billetterie ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)
>> en ligne (E-billets) et au guichet à partir du 20 août 2026
Ouverture billetterie HORS ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)
>> en ligne et au guichet à partir du 22 septembre 2026
Ouverture billetterie FUGUE >> en ligne et au guichet à partir du 1er avril 2027 .
Pôle Culturel Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr
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English :
Occitan Polyphonies: Rock Energy
L’événement VILLAGES EN SCÈNE BARRUT Contra Fuòcs Bellevigne-en-Layon a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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