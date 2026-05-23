VILLAGES EN SCÈNE FAST Cie Inti Théâtre Chalonnes-sur-Loire
dimanche 7 février 2027 · Chalonnes-sur-Loire
Informations pratiques
Chalonnes-sur-Loire
VILLAGES EN SCÈNE FAST Cie Inti Théâtre
Rue Passagère Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-07 16:30:00
fin : 2027-02-07
Date(s) :
2027-02-07
Quand Didier Poiteaux commence ses recherches sur la fast fashion, il ne se doute pas de l’engrenage dans lequel il mettra le doigt.
Avant, je mettais trois minutes pour m’habiller. Maintenant, je prends
trois minutes, juste pour choisir mes chaussettes. . Quand Didier Poiteaux
commence ses recherches sur la fast fashion, il ne se doute pas de l’engrenage
dans lequel il mettra le doigt.
La fast fashion, c’est ce mode de production de l’industrie textile, enfant du
capitalisme, qui vise à produire toujours plus à des prix toujours plus bas. Et
paradoxalement, plus Didier se penche sur cette industrie et ses ravages, plus il
prend plaisir à soigner son apparence…
La compagnie belge Inti Théâtre nous installe ici autour d’un podium de défilé
de mode et nous propose une réflexion ludique et sans jugement sur une des
industries les plus polluantes de la planète.
Sur scène et en dialogue avec les spectateur-ices, les deux comédiens cherchent
à comprendre comment notre modèle économique influence nos désirs et
fabrique de nouveaux besoins.
Entre voyage intime, travail documentaire et témoignages poignants, Fast
interroge notre manière de consommer et tente de faire co-exister notre
paraître au monde et le fait de prendre soin de celui-ci et de ses habitant.e.s.
Conception et jeu Olivier Lenel et Didier Poiteaux Texte Didier Poiteaux Soutien à la mise en
scène Valériane De Maerteleire Scénographie Sofia Dilinos Costumes Perrine Langlais
Création lumière Pier Gallen Montage sonore Roxane Brunet Création musique Matthieu Viley Régie Pier Gallen, Fanny Boizard ou Roman Quennery Infographies Julie Majcherczyk Regard
extérieur Pierre-Paul Constant Coordination de la médiation Coline Tasiaux Administration
Pomme Vivane Production INTI Théâtre
Tout public, à partir de 13 ans
Tarif B
Durée 1h05
Ouverture billetterie ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)
>> en ligne (E-billets) et au guichet à partir du 20 août 2026
Ouverture billetterie HORS ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)
>> en ligne et au guichet à partir du 22 septembre 2026
Ouverture billetterie FUGUE >> en ligne et au guichet à partir du 1er avril 2027 .
Rue Passagère Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr
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English :
When Didier Poiteaux began his research on fast fashion, he had no idea what a vicious cycle he would uncover.
L’événement VILLAGES EN SCÈNE FAST Cie Inti Théâtre Chalonnes-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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