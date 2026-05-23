VILLAGES EN SCÈNE FAST Cie Inti Théâtre Chalonnes-sur-Loire

Informations pratiques

Chalonnes-sur-Loire

VILLAGES EN SCÈNE FAST Cie Inti Théâtre

Rue Passagère Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-07 16:30:00

fin : 2027-02-07

Date(s) :

2027-02-07

Quand Didier Poiteaux commence ses recherches sur la fast fashion, il ne se doute pas de l’engrenage dans lequel il mettra le doigt.

Avant, je mettais trois minutes pour m’habiller. Maintenant, je prends

trois minutes, juste pour choisir mes chaussettes. . Quand Didier Poiteaux

commence ses recherches sur la fast fashion, il ne se doute pas de l’engrenage

dans lequel il mettra le doigt.

La fast fashion, c’est ce mode de production de l’industrie textile, enfant du

capitalisme, qui vise à produire toujours plus à des prix toujours plus bas. Et

paradoxalement, plus Didier se penche sur cette industrie et ses ravages, plus il

prend plaisir à soigner son apparence…

La compagnie belge Inti Théâtre nous installe ici autour d’un podium de défilé

de mode et nous propose une réflexion ludique et sans jugement sur une des

industries les plus polluantes de la planète.

Sur scène et en dialogue avec les spectateur-ices, les deux comédiens cherchent

à comprendre comment notre modèle économique influence nos désirs et

fabrique de nouveaux besoins.

Entre voyage intime, travail documentaire et témoignages poignants, Fast

interroge notre manière de consommer et tente de faire co-exister notre

paraître au monde et le fait de prendre soin de celui-ci et de ses habitant.e.s.

Conception et jeu Olivier Lenel et Didier Poiteaux Texte Didier Poiteaux Soutien à la mise en

scène Valériane De Maerteleire Scénographie Sofia Dilinos Costumes Perrine Langlais

Création lumière Pier Gallen Montage sonore Roxane Brunet Création musique Matthieu Viley Régie Pier Gallen, Fanny Boizard ou Roman Quennery Infographies Julie Majcherczyk Regard

extérieur Pierre-Paul Constant Coordination de la médiation Coline Tasiaux Administration

Pomme Vivane Production INTI Théâtre

Tout public, à partir de 13 ans

Tarif B

Durée 1h05

Ouverture billetterie ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)

>> en ligne (E-billets) et au guichet à partir du 20 août 2026

Ouverture billetterie HORS ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)

>> en ligne et au guichet à partir du 22 septembre 2026

Ouverture billetterie FUGUE >> en ligne et au guichet à partir du 1er avril 2027 .

Rue Passagère Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr

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English :

When Didier Poiteaux began his research on fast fashion, he had no idea what a vicious cycle he would uncover.

L’événement VILLAGES EN SCÈNE FAST Cie Inti Théâtre Chalonnes-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages