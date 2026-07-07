VILLAGES EN SCÈNE FIÈVRE Cie .Bart Bellevigne-en-Layon

Informations pratiques

Bellevigne-en-Layon

VILLAGES EN SCÈNE FIÈVRE Cie .Bart

En extérieur Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-08 17:00:00

fin : 2027-05-08

Date(s) :

2027-05-08

Épidémie de danse en espace public

Strasbourg, 1518 une fièvre dansante s’empare de la ville poussant ses

habitants à danser sans fin, jusqu’à l’épuisement.

Inspirée par cette étrange épidémie historique, la chorégraphe Clémentine

Bart poursuit sa recherche sur l’endurance physique et la puissance du

collectif.

Avec Fièvre, elle compose une pièce vibrante, brûlante, dans laquelle

six danseur.euse.s se laissent emporter par une excitation continue, une

pulsation commune, presque insensée.

Ensemble, ils s’organisent, chutent, se relèvent, se soutiennent, s’épuisent,

se fondent les uns dans les autres. L’individu se dissout dans l’élan du

groupe, la beauté naît dans le chaos partagé.

Un rituel physique et vibrant, où l’urgence du mouvement devient un cri.

Une énergie peu commune, qui fait monter la température sur scène,

jusqu’à en devenir parfois contagieuse…

Chorégraphie Clémentine Bart Création et arrangement musical Julia Suero Danseur.euse.s (en

alternance) Antoine Audras, Sarah Maréchal, Zoranne Seranno, Clémentine Bart, Pauline Dixneuf, Anli

Adel Ahamadi, Mathilde Rader, Eglantine Bart, Esteban Appesseche

Autour du spectacle atelier danse en partenariat avec l’association de

danse Tous en rythmes .

Tout public

Gratuit, sans réservation

Durée 1h

Ouverture billetterie ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)

>> en ligne (E-billets) et au guichet à partir du 20 août 2026

Ouverture billetterie HORS ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)

>> en ligne et au guichet à partir du 22 septembre 2026

Ouverture billetterie FUGUE >> en ligne et au guichet à partir du 1er avril 2027 .

En extérieur Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr

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English :

Dance Epidemic in Public Spaces

L’événement VILLAGES EN SCÈNE FIÈVRE Cie .Bart Bellevigne-en-Layon a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages