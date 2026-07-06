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VILLAGES EN SCÈNE FILS DE BÂTARD Cie MAPS Pôle culturel Bellevigne-en-Layon

samedi 12 décembre 2026 · Pôle culturel · Bellevigne-en-Layon

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Pôle culturel
Adresse
D55
Ville
49380 Bellevigne-en-Layon
Département
Maine-et-Loire
Tarif
18 18

Bellevigne-en-Layon

VILLAGES EN SCÈNE FILS DE BÂTARD Cie MAPS

Pôle culturel D55 Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 20:30:00
fin : 2026-12-12

Date(s) :
2026-12-12

C’est l’histoire vraie d’un fils qui part à la recherche de son père sur un coup de tête
“ Si tu pouvais recommencer un instant de ton existence, un seul, pour
transformer ta vie, est-ce que tu sais quel instant tu choisirais ? ”

C’est l’histoire vraie d’un fils qui part à la recherche de son père sur
un coup de tête. Sauf que son père est mort il y a 15 ans et qu’il n’a
jamais vécu avec lui. Dans les mains du fils, il reste trois cartes une du
Congo, une d’Antarctique et une de Libye. Trois pays où son père a vécu et
travaillé. Carnet en main, le fils prend la route…

Avec Fils de bâtard, Emmanuel De Candido s’accroche à la boule de feu
qui pulse dans son ventre, parcourt trois continents et près d’un siècle
d’histoire. Entre les chants d’indépendance congolais et l’euthanasie ratée
de sa mère, entre le crépitement des armes libyennes et la naissance de
son fils, entre les vents catabatiques et le souffle haletant qui le tient
debout, il trace une épopée fulgurante et intime qui déconstruit les
notions de filiation, d’héritage et de virilité.

“Une incantation à vous arracher des larmes, un hymne à la vie et à la mort (…)
un spectacle rare” Le Canard enchaîné

Conception et interprétation Emmanuel De Candido Complices de scène Orphise Labarbe et
Clément Papin Co-mise en scène Emmanuel De Candido, Olivier Lenel et Stéphanie Mangez
Création musicale François Sauveur et Pierre Constant Scénographie Sarah De Battice Soutien
dramaturgique Caroline Godart Costumes et accessoires Cinzia Derom et Patrick Gautron
Mouvement Jean Pavageau Remerciements Gaëlle Solal et Jean-Marie Piemme Régisseur son
Delphine Dupont en alternance avec Fred Miclet.

Tout public, à partir de 15 ans
Tarif A
Durée 1h30

Ouverture billetterie ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)
>> en ligne (E-billets) et au guichet à partir du 20 août 2026
Ouverture billetterie HORS ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)
>> en ligne et au guichet à partir du 22 septembre 2026
Ouverture billetterie FUGUE >> en ligne et au guichet à partir du 1er avril 2027   .

Pôle culturel D55 Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21  billetterie@villages-en-scene.fr

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English :

This is the true story of a son who sets out to find his father on a whim.

L’événement VILLAGES EN SCÈNE FILS DE BÂTARD Cie MAPS Bellevigne-en-Layon a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages

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