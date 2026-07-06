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VILLAGES EN SCÈNE GRISE CORNAC + FYRS Bellevigne-en-Layon

vendredi 16 octobre 2026 · Bellevigne-en-Layon

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
D55
Ville
49380 Bellevigne-en-Layon
Département
Maine-et-Loire
Tarif
14 14

Bellevigne-en-Layon

VILLAGES EN SCÈNE GRISE CORNAC + FYRS

D55 Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 14 – 14 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:00:00
fin : 2026-10-16

Date(s) :
2026-10-16

Concert pop , plongée dans un univers musical intimiste
FYRS
Pop

Tristan Gouret, alias FYRS, nous guide dans un univers intime, fragile et
sincère, débordant d’amour et de mélancolie. Mêlant tempos chaloupés,
harmonies délicates et envolées vocales, il tisse une folk-pop audacieuse
qui crée un cocon musical sensible et envoûtant.

Guitare, voix Tristan Gouret batterie Tom Geffray

GRISE CORNAC
Pop poétique

La plume de Grise et la patte du Cornac font de ce duo, un drôle d’oiseau
dans le paysage de la chanson actuelle. Quentin Chevrier, musicien
compositeur-interprète prolixe et Aurélie Breton, auteure à la voix
singulière forment ensemble ce poumon d’inventivité.
Premier Ciel, leur nouvel album, s’est élaboré dans un bouillonnement. De
ses textes, foisonnants et épars dans ses petits carnets, Grise, en poète, a
extrait l’essentiel. Ça se chante, ça se dit. Ça compose avec l’insuffisance
de la langue pour partager ce qui s’éprouve avec le cœur, la peau, la
mémoire. Une poésie lancée sur les compositions tantôt intimistes, tantôt
électro du Cornac, qui cherche avec sensibilité et obsession la version
où textes et musique trouveront enfin la plénitude, dans une intuition
partagée.

“Cet album de chansons françaises est loin d’être classique même s’il pourrait bien en
devenir un.” Radio France

Écriture, voix Aurélie Breton Violoncelle, claviers, machines, choeurs Quentin Chevrier

Tout public
Tarif B
Durée 2h30

Ouverture billetterie ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)
>> en ligne (E-billets) et au guichet à partir du 20 août 2026
Ouverture billetterie HORS ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)
>> en ligne et au guichet à partir du 22 septembre 2026
Ouverture billetterie FUGUE >> en ligne et au guichet à partir du 1er avril 2027   .

D55 Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21  billetterie@villages-en-scene.fr

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English :

Pop concert, an immersive experience in an intimate musical world

L’événement VILLAGES EN SCÈNE GRISE CORNAC + FYRS Bellevigne-en-Layon a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages

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