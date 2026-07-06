VILLAGES EN SCÈNE GRISE CORNAC + FYRS Bellevigne-en-Layon

Informations pratiques

Bellevigne-en-Layon

VILLAGES EN SCÈNE GRISE CORNAC + FYRS

D55 Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 14 – 14 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:00:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Concert pop , plongée dans un univers musical intimiste

FYRS

Pop

Tristan Gouret, alias FYRS, nous guide dans un univers intime, fragile et

sincère, débordant d’amour et de mélancolie. Mêlant tempos chaloupés,

harmonies délicates et envolées vocales, il tisse une folk-pop audacieuse

qui crée un cocon musical sensible et envoûtant.

Guitare, voix Tristan Gouret batterie Tom Geffray

GRISE CORNAC

Pop poétique

La plume de Grise et la patte du Cornac font de ce duo, un drôle d’oiseau

dans le paysage de la chanson actuelle. Quentin Chevrier, musicien

compositeur-interprète prolixe et Aurélie Breton, auteure à la voix

singulière forment ensemble ce poumon d’inventivité.

Premier Ciel, leur nouvel album, s’est élaboré dans un bouillonnement. De

ses textes, foisonnants et épars dans ses petits carnets, Grise, en poète, a

extrait l’essentiel. Ça se chante, ça se dit. Ça compose avec l’insuffisance

de la langue pour partager ce qui s’éprouve avec le cœur, la peau, la

mémoire. Une poésie lancée sur les compositions tantôt intimistes, tantôt

électro du Cornac, qui cherche avec sensibilité et obsession la version

où textes et musique trouveront enfin la plénitude, dans une intuition

partagée.

“Cet album de chansons françaises est loin d’être classique même s’il pourrait bien en

devenir un.” Radio France

Écriture, voix Aurélie Breton Violoncelle, claviers, machines, choeurs Quentin Chevrier

Tout public

Tarif B

Durée 2h30

Ouverture billetterie ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)

>> en ligne (E-billets) et au guichet à partir du 20 août 2026

Ouverture billetterie HORS ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)

>> en ligne et au guichet à partir du 22 septembre 2026

Ouverture billetterie FUGUE >> en ligne et au guichet à partir du 1er avril 2027 .

D55 Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr

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English :

Pop concert, an immersive experience in an intimate musical world

L’événement VILLAGES EN SCÈNE GRISE CORNAC + FYRS Bellevigne-en-Layon a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages