VILLAGES EN SCENE LA GRANDE TABLÉE Cie Opus route de Rochefort Chalonnes-sur-Loire
samedi 19 septembre 2026 · route de Rochefort · Chalonnes-sur-Loire
Informations pratiques
Chalonnes-sur-Loire
VILLAGES EN SCENE LA GRANDE TABLÉE Cie Opus
route de Rochefort Rue des moines Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Théâtre radiophonique déjanté
Iels ont été fleuriste, surveillante de baignade, assureur ou gérante
d’animalerie, quatre heureux-ses retraité.e.s ont été tiré.e.s au sort pour
venir découvrir les œuvres d’art du Fil artistique paysager de la CCLLA, et
à participer, en direct et en public, à l’émission radiophonique d’Antoine
Delongy La Grande Tablée.
Le principe de cette émission étant de tendre son micro à des spécialistes
en “rien du tout”, ces observateurs néophytes seront invités à partager
leurs avis sur ce qu’ils auront vu, perçu ou bien tenté de comprendre de
ce fil artistique paysager.
Ils n’y connaissent rien mais leurs débats invraisemblables vous donneront
assurément envie de découvrir ces œuvres, et vous permettront
d’apprécier un peu plus les arcanes de l’Art contemporain qui, après ce
spectacle hilarant et farfelu, ne pourra plus jamais se prendre au sérieux !
Représentations bénéficiant du soutien de l’OARA
Avec Olivier Miraglia, Ema Veïn, Jacques Bourdeaux, Ronan Letourneur, Pascal Rome, et avec l’aimable
participation de Franckie Leleu (plus mauvais sommelier de France) Conception et mise en jeu
Pascal Rome et Ronan Letourneur Régie Francois Coiteux
Tout public, à partir de 8 ans Gratuit
Durée 59 min
Ouverture billetterie ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)
>> en ligne (E-billets) et au guichet à partir du 20 août 2026
Ouverture billetterie HORS ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)
>> en ligne et au guichet à partir du 22 septembre 2026
Ouverture billetterie FUGUE >> en ligne et au guichet à partir du 1er avril 2027 .
route de Rochefort Rue des moines Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr
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English :
Weird Radio Theater
L’événement VILLAGES EN SCENE LA GRANDE TABLÉE Cie Opus Chalonnes-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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