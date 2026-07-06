VILLAGES EN SCÈNE LA VIE RÊVÉE Kelly Rivière Cie Innisfree Pôle Culturel Bellevigne-en-Layon
samedi 9 janvier 2027 · Pôle Culturel · Bellevigne-en-Layon
Informations pratiques
Bellevigne-en-Layon
VILLAGES EN SCÈNE LA VIE RÊVÉE Kelly Rivière Cie Innisfree
Pôle Culturel D55 Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire
Tarif : 18 – 18 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-09 20:30:00
fin : 2027-01-09
Date(s) :
2027-01-09
Il y a la vie dont on rêve… Et celle que l’on mène.
À 45 ans, c’est l’heure du bilan Kelly Ruisseau n’est ni la danseuse étoile qu’elle
rêvait de devenir, ni Liza Minelli. Elle est comédienne… enfin intermittente
du spectacle. Et les (més)aventures, c’est son quotidien. Face à ses propres
désillusions, elle s’interroge qu’est-ce que réussir sa vie ? et d’où nous vient
notre persévérance ?
Kelly Ruisseau remonte alors à la source de son désir, de ses rêves. Elle retrace
son parcours en évoquant, avec beaucoup d’humour et d’émotion, toutes les
épreuves qu’il lui aura fallu surmonter pour rester dans la course et tenter de
devenir une vraie comédienne.
Après le succès d’An Irish Story (accueilli en 2020 à V.e.S) , Kelly Rivière
revient avec La Vie Rêvée , un seule-en-scène tragi-comique où elle incarne
Kelly Ruisseau (son alter-ego) et toute une galerie de personnages hauts en
couleur, qu’elle a croisés et qui ont marqué sa vie.
Grâce à son corps-caméléon capable d’incarner hommes, femmes, enfants, et à
sa voix qui s’empare de tous les accents, Kelly Rivière brille et impressionne par
sa capacité à passer d’un personnage à l’autre, avec une fluidité déconcertante.
“Un seul en scène brillant”, La Terrasse
“Délicieux”, France Inter
“Jubilatoire”, Le Figaro
Texte, mise en scène et interprétation Kelly Rivière Collaboration à l’écriture et à la dramaturgie
David Jungman Collaboration à la mise en scène Maïa Sandoz Regards complices Jalie Barcilon
et Sarah Siré Création lumière Laurent Schneegans Scénographie Estelle Gautier Création
sonore Vincent Hulot Costumes Elisabeth Cerqueira Coaching vocal Jeanne-Sarah Deledicq
Collaboration chorégraphique Gilles Nicolas Régie générale Frédéric Evrard
Tout public, à partir de 12 ans
Tarif A
Durée 1h15
Ouverture billetterie ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)
>> en ligne (E-billets) et au guichet à partir du 20 août 2026
Ouverture billetterie HORS ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)
>> en ligne et au guichet à partir du 22 septembre 2026
Ouverture billetterie FUGUE >> en ligne et au guichet à partir du 1er avril 2027 .
Pôle Culturel D55 Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr
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English :
There’s the life we dream of… And the one we actually live.
L’événement VILLAGES EN SCÈNE LA VIE RÊVÉE Kelly Rivière Cie Innisfree Bellevigne-en-Layon a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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