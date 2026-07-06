VILLAGES EN SCÈNE LA VIE RÊVÉE Kelly Rivière Cie Innisfree Pôle Culturel Bellevigne-en-Layon

Informations pratiques

Bellevigne-en-Layon

VILLAGES EN SCÈNE LA VIE RÊVÉE Kelly Rivière Cie Innisfree

Pôle Culturel D55 Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-09 20:30:00

fin : 2027-01-09

Date(s) :

2027-01-09

Il y a la vie dont on rêve… Et celle que l’on mène.

À 45 ans, c’est l’heure du bilan Kelly Ruisseau n’est ni la danseuse étoile qu’elle

rêvait de devenir, ni Liza Minelli. Elle est comédienne… enfin intermittente

du spectacle. Et les (més)aventures, c’est son quotidien. Face à ses propres

désillusions, elle s’interroge qu’est-ce que réussir sa vie ? et d’où nous vient

notre persévérance ?

Kelly Ruisseau remonte alors à la source de son désir, de ses rêves. Elle retrace

son parcours en évoquant, avec beaucoup d’humour et d’émotion, toutes les

épreuves qu’il lui aura fallu surmonter pour rester dans la course et tenter de

devenir une vraie comédienne.

Après le succès d’An Irish Story (accueilli en 2020 à V.e.S) , Kelly Rivière

revient avec La Vie Rêvée , un seule-en-scène tragi-comique où elle incarne

Kelly Ruisseau (son alter-ego) et toute une galerie de personnages hauts en

couleur, qu’elle a croisés et qui ont marqué sa vie.

Grâce à son corps-caméléon capable d’incarner hommes, femmes, enfants, et à

sa voix qui s’empare de tous les accents, Kelly Rivière brille et impressionne par

sa capacité à passer d’un personnage à l’autre, avec une fluidité déconcertante.

“Un seul en scène brillant”, La Terrasse

“Délicieux”, France Inter

“Jubilatoire”, Le Figaro

Texte, mise en scène et interprétation Kelly Rivière Collaboration à l’écriture et à la dramaturgie

David Jungman Collaboration à la mise en scène Maïa Sandoz Regards complices Jalie Barcilon

et Sarah Siré Création lumière Laurent Schneegans Scénographie Estelle Gautier Création

sonore Vincent Hulot Costumes Elisabeth Cerqueira Coaching vocal Jeanne-Sarah Deledicq

Collaboration chorégraphique Gilles Nicolas Régie générale Frédéric Evrard

Tout public, à partir de 12 ans

Tarif A

Durée 1h15

Ouverture billetterie ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)

>> en ligne (E-billets) et au guichet à partir du 20 août 2026

Ouverture billetterie HORS ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)

>> en ligne et au guichet à partir du 22 septembre 2026

Ouverture billetterie FUGUE >> en ligne et au guichet à partir du 1er avril 2027 .

Pôle Culturel D55 Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr

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English :

There’s the life we dream of… And the one we actually live.

L’événement VILLAGES EN SCÈNE LA VIE RÊVÉE Kelly Rivière Cie Innisfree Bellevigne-en-Layon a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages