VILLAGES EN SCENE LE PAPALAGUI Compagnie La Sensorielle Sur un bateau de Loire en navigation Chalonnes-sur-Loire

samedi 26 septembre 2026 · Sur un bateau de Loire en navigation · Chalonnes-sur-Loire

Informations pratiques

Chalonnes-sur-Loire

VILLAGES EN SCENE LE PAPALAGUI Compagnie La Sensorielle

Sur un bateau de Loire en navigation Quai Gambetta Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 22 – 22 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Récits de voyage au fil de l’eau

Le Papalagui est un livre d’Erich Sheurmann paru en 1920, dans lequel

ont été recueillies les paroles de Touïavii, un chef de tribu des îles Samoa.

Dans Le Papalagui (mot pour désigner l’étranger), cet homme du Pacifique

raconte à son peuple son voyage en Europe (au début du 20e siècle), en

passant au crible les différences culturelles qu’il a observées. Ce regard

porté sur le mode de vie de notre société est surprenant de bon sens,

et à bien des égards, ce texte écrit il y a plus d’un siècle reste encore

d’actualité.

Ce récit de voyage qui a traversé les océans pour retourner à l’autre bout

du monde se transmettait à l’époque oralement. Dans cette tradition, il

apparait donc aujourd’hui naturel que cette histoire vous soit contée sur

un bateau en navigation.

En contact avec la Loire et ses berges, venez découvrir un texte étonnant

qui vous ramènera sur la terre ferme autrement chaussé, après avoir

peut-être fait tanguer quelques certitudes…

Adaptation, interprétation Raphaël Dalaine Création sonore et musique live Nicolas Gallard

Administration et production Cédric Chéreau

Création coproduite par Villages en Scène

Tout public, à partir de 12 ans

Tarif A

Durée totale de la sortie en bateau 1h30

Jauge limitée

Ouverture billetterie ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)

>> en ligne (E-billets) et au guichet à partir du 20 août 2026

Ouverture billetterie HORS ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)

>> en ligne et au guichet à partir du 22 septembre 2026

Ouverture billetterie FUGUE >> en ligne et au guichet à partir du 1er avril 2027 .

Sur un bateau de Loire en navigation Quai Gambetta Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr

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English :

Travel Stories Along the Water’s Edge

L’événement VILLAGES EN SCENE LE PAPALAGUI Compagnie La Sensorielle Chalonnes-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages