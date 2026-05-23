VILLAGES EN SCENE LE PAPALAGUI Compagnie La Sensorielle Sur un bateau de Loire en navigation Chalonnes-sur-Loire
samedi 26 septembre 2026 · Sur un bateau de Loire en navigation · Chalonnes-sur-Loire
Informations pratiques
Chalonnes-sur-Loire
VILLAGES EN SCENE LE PAPALAGUI Compagnie La Sensorielle
Sur un bateau de Loire en navigation Quai Gambetta Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 22 – 22 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Récits de voyage au fil de l’eau
Le Papalagui est un livre d’Erich Sheurmann paru en 1920, dans lequel
ont été recueillies les paroles de Touïavii, un chef de tribu des îles Samoa.
Dans Le Papalagui (mot pour désigner l’étranger), cet homme du Pacifique
raconte à son peuple son voyage en Europe (au début du 20e siècle), en
passant au crible les différences culturelles qu’il a observées. Ce regard
porté sur le mode de vie de notre société est surprenant de bon sens,
et à bien des égards, ce texte écrit il y a plus d’un siècle reste encore
d’actualité.
Ce récit de voyage qui a traversé les océans pour retourner à l’autre bout
du monde se transmettait à l’époque oralement. Dans cette tradition, il
apparait donc aujourd’hui naturel que cette histoire vous soit contée sur
un bateau en navigation.
En contact avec la Loire et ses berges, venez découvrir un texte étonnant
qui vous ramènera sur la terre ferme autrement chaussé, après avoir
peut-être fait tanguer quelques certitudes…
Adaptation, interprétation Raphaël Dalaine Création sonore et musique live Nicolas Gallard
Administration et production Cédric Chéreau
Création coproduite par Villages en Scène
Tout public, à partir de 12 ans
Tarif A
Durée totale de la sortie en bateau 1h30
Jauge limitée
Ouverture billetterie ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)
>> en ligne (E-billets) et au guichet à partir du 20 août 2026
Ouverture billetterie HORS ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)
>> en ligne et au guichet à partir du 22 septembre 2026
Ouverture billetterie FUGUE >> en ligne et au guichet à partir du 1er avril 2027 .
Sur un bateau de Loire en navigation Quai Gambetta Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr
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English :
Travel Stories Along the Water’s Edge
L’événement VILLAGES EN SCENE LE PAPALAGUI Compagnie La Sensorielle Chalonnes-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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