Informations pratiques

Sévérac d’Aveyron

Villeplaine en fête !

Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Une journée à Villeplaine avec vide-greniers, vieux tracteurs, chiens de berger et balades à dos de dromadaire, etc. !

Dimanche 13 septembre | dès 8h00 | Villeplaine

Au programme

Vide-greniers tout au long de la journée ;

Exposition de vieux tracteurs ;

Démonstration de chiens de berger ;

Balades à dos de dromadaire ;

Jeux pour les enfants ;

Repas au brasero et buvette. .

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie iletaitunefoisvilleplaine@orange.fr

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English :

A day in Villeplaine featuring a yard sale, old tractors, sheepdogs, camel rides, and more!

L’événement Villeplaine en fête ! Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-08-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)