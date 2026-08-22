Villeplaine en fête ! Sévérac d’Aveyron
dimanche 13 septembre 2026 · Sévérac d'Aveyron
Informations pratiques
Sévérac d’Aveyron
Villeplaine en fête !
Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Une journée à Villeplaine avec vide-greniers, vieux tracteurs, chiens de berger et balades à dos de dromadaire, etc. !
Dimanche 13 septembre | dès 8h00 | Villeplaine
Au programme
Vide-greniers tout au long de la journée ;
Exposition de vieux tracteurs ;
Démonstration de chiens de berger ;
Balades à dos de dromadaire ;
Jeux pour les enfants ;
Repas au brasero et buvette. .
Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie iletaitunefoisvilleplaine@orange.fr
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English :
A day in Villeplaine featuring a yard sale, old tractors, sheepdogs, camel rides, and more!
L’événement Villeplaine en fête ! Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-08-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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