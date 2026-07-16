Villes en scène > Le sublime sabotage Yohann Metay Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin
mercredi 2 décembre 2026 · Salle Jean Eliard · Bricquebec-en-Cotentin
Informations pratiques
Bricquebec-en-Cotentin
Villes en scène > Le sublime sabotage Yohann Metay
Salle Jean Eliard Espace Matignon Bricquebec-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02 20:30:00
fin : 2026-12-02
Date(s) :
2026-12-02
Une réflexion émouvante et hilarante sur la peur de l’échec et le tourbillon de la création
Retiré dans sa longère angevine, Yohann Metay a renoncé à la course aux Molières et à la gloire après des années de tournées. Se contentant de vente de fromages de chèvre et de yoga, il aspire à la paix.
La découverte d’une vieille critique le concernant va cependant remettre le feu dans ce volcan éteint et le lancer dans une nouvelle aventure.
À la fois sincère et drôle, le spectacle mêle personnages singuliers et situations comiques, avec pour résultat une création à l’efficacité redoutable. Yohann Metay brille par ses talents d’improvisateur et d’interprète hors pair. Inventif, ce sublime sabotage entraîne les spectateurs dans un tourbillon de burlesque et de questionnements existentiels sur le temps qui passe.
D’une sincérité et d’une drôlerie bluffantes, il enchaîne les situations burlesques et les personnages avec un talent redoutable . TÉLÉRAMA (TTTT)
Théâtre, humour 1h40 Tout public, dès 12 ans .
Salle Jean Eliard Espace Matignon Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie +33 2 33 87 22 50 marielle.ollivier@bricquebec.fr
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English : Villes en scène > Le sublime sabotage Yohann Metay
L’événement Villes en scène > Le sublime sabotage Yohann Metay Bricquebec-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-07-16 par CD50 Culture
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