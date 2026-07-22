AGENDA · Paris
Villette Tropicale spécial été ’26 I Live & Djs I 25.07.26 LA PETITE HALLE Paris
samedi 25 juillet 2026 · LA PETITE HALLE · Paris
Informations pratiques
Villette Tropicale spécial été ’26 I Live & Djs I 25.07.26 LA PETITE HALLE Paris Samedi 25 juillet, 20h00
La soirée VILLETTE TROPICALE s’installe à La Petite Halle pour une série exceptionnelle de 6 soirées dédiées aux sonorités d’Afrique, les Caraïbes et l’Amérique Latine entre le 18/7 et le 22/8 !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-25T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-25T23:59:00.000+02:00
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LA PETITE HALLE 211 avenue Jean Jaures, 75019 Paris Paris
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