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Villette Tropicale spécial été ’26 I Live & Djs I 25.07.26 LA PETITE HALLE Paris

samedi 25 juillet 2026 · LA PETITE HALLE · Paris

Villette Tropicale spécial été ’26 I Live & Djs I 25.07.26 LA PETITE HALLE Paris

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Lieu
LA PETITE HALLE
Adresse
211 avenue Jean Jaures, 75019 Paris
Ville
Paris

Villette Tropicale spécial été ’26 I Live & Djs I 25.07.26 LA PETITE HALLE Paris Samedi 25 juillet, 20h00

La soirée VILLETTE TROPICALE s’installe à La Petite Halle pour une série exceptionnelle de 6 soirées dédiées aux sonorités d’Afrique, les Caraïbes et l’Amérique Latine entre le 18/7 et le 22/8 !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-25T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-25T23:59:00.000+02:00

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LA PETITE HALLE 211 avenue Jean Jaures, 75019 Paris Paris


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