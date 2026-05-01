Vin d’honneur sur le marché de Cusset Clôture de saison • Théâtre de Cusset Cusset
Vin d’honneur sur le marché de Cusset Clôture de saison • Théâtre de Cusset Cusset samedi 30 mai 2026.
Cusset
Vin d’honneur sur le marché de Cusset Clôture de saison • Théâtre de Cusset
Cours Lafayette Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 11:00:00
fin : 2026-05-30 13:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Vin d’honneur sur le marché de Cusset un rendez-vous festif et gratuit avec les artistes d’Arcosm pour découvrir l’esprit de cette noce décalée avant la grande cérémonie du 4 juin. Samedi 30 mai à 11h. Entrée libre.
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Cours Lafayette Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr
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English :
Vin d?honneur on the Cusset market: a free, festive gathering with Arcosm artists to discover the spirit of this offbeat wedding before the big ceremony on June 4. Saturday, May 30, 11am. Free admission.
L’événement Vin d’honneur sur le marché de Cusset Clôture de saison • Théâtre de Cusset Cusset a été mis à jour le 2026-05-18 par Vichy Destinations
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