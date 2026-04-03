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VINCENT AMIR-TAHMASSEB, HARPE VILLA DOUCE Reims

VINCENT AMIR-TAHMASSEB, HARPE VILLA DOUCE Reims

VINCENT AMIR-TAHMASSEB, HARPE VILLA DOUCE Reims dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : VILLA DOUCE

Adresse : 9, boulevard de la paix

Ville : 51100 Reims

Département : 51

Début : 2026-07-05

Fin : 2026-07-05

Heure de début : 14:00

VINCENT AMIR-TAHMASSEB, HARPE Début : 2026-07-05 à 14:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

VILLA DOUCE 9, boulevard de la paix 51100 Reims 51

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