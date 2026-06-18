Vincent Dedienne en concert Roubaix

Roubaix

Vincent Dedienne en concert

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-25 20:00:00

fin : 2027-03-25 21:40:00

Date(s) :

2027-03-25

Lauréat de plusieurs Molières, **Vincent Dedienne** présente un spectacle musical né dans le prolongement de son célèbre one-man-show _Un soir de_ _gala_. Après avoir fait rire le public avec sa galerie de personnages hauts en couleur, il leur offre une nouvelle vie à travers des chansons écrites par des artistes de renom tels que **Jeanne Cherhal, Vincent Delerm, Ben Mazué** ou encore **Alex Beaupain**.

Porté par une quinzaine de titres empreints de poésie, d’humour et d’émotion, ce spectacle oscille entre concert intimiste et récit personnel. Entre mélancolie douce, souvenirs et éclats de rire, Vincent Dedienne propose une parenthèse sensible qui séduit autant les admirateurs de son univers que ceux qui le découvrent pour la première fois.

Une soirée délicate et chaleureuse, à la croisée de la chanson française et du théâtre.

Lauréat de plusieurs Molières, **Vincent Dedienne** présente un spectacle musical né dans le prolongement de son célèbre one-man-show _Un soir de_ _gala_. Après avoir fait rire le public avec sa galerie de personnages hauts en couleur, il leur offre une nouvelle vie à travers des chansons écrites par des artistes de renom tels que **Jeanne Cherhal, Vincent Delerm, Ben Mazué** ou encore **Alex Beaupain**.

Porté par une quinzaine de titres empreints de poésie, d’humour et d’émotion, ce spectacle oscille entre concert intimiste et récit personnel. Entre mélancolie douce, souvenirs et éclats de rire, Vincent Dedienne propose une parenthèse sensible qui séduit autant les admirateurs de son univers que ceux qui le découvrent pour la première fois.

Une soirée délicate et chaleureuse, à la croisée de la chanson française et du théâtre. .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

A winner of several Molière Awards, **Vincent Dedienne** presents a musical show that builds on his famous one-man show _Un soir de_ _gala_. After making the audience laugh with his cast of colorful characters, he breathes new life into them through songs written by renowned artists such as **Jeanne Cherhal, Vincent Delerm, Ben Mazé**, and **Alex Beaupain**.

Featuring some fifteen songs imbued with poetry, humor, and emotion, this show oscillates between an intimate concert and a personal narrative. With a blend of gentle melancholy, memories, and bursts of laughter, Vincent Dedienne offers a sensitive interlude that captivates both longtime fans of his work and those discovering it for the first time.

A delicate and warm evening, at the crossroads of French chanson and theater.

L’événement Vincent Dedienne en concert Roubaix a été mis à jour le 2026-06-16 par Hauts-de-France Tourisme