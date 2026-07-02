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AGENDA · Bordeaux

Vincent Moscato, Théâtre Fémina, Bordeaux

vendredi 30 octobre 2026 · Théâtre Fémina · Bordeaux

Vincent Moscato, Théâtre Fémina, Bordeaux

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Lieu
Théâtre Fémina
Adresse
10 rue de grassi
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Sur inscription

Vincent Moscato Vendredi 30 octobre, 21h00 Théâtre Fémina Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-30T21:00:00+01:00 – 2026-10-30T23:00:00+01:00
Fin : 2026-10-30T21:00:00+01:00 – 2026-10-30T23:00:00+01:00

Vincent Moscato revient sur scène, plus remontée que jamais, et prêt à aborder tous les sujets de société, surtout ce qu’il ne maîtrise pas !
De l’homme de Cro-Magnon à l’organisation des JO, Vincent a un avis surtout ! Entre les répliques dont il a le secret et les anecdotes vécues, il se lâche pour notre plus grand bonheur.

Théâtre Fémina 10 rue de grassi Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://theatrefemina.dstickets.fr/reserver/vincent-moscato/145591 »}]
Moscato passe à table humour

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