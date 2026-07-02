Vincent Moscato, Théâtre Fémina, Bordeaux
vendredi 30 octobre 2026 · Théâtre Fémina · Bordeaux
Informations pratiques
Vincent Moscato Vendredi 30 octobre, 21h00 Théâtre Fémina Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-30T21:00:00+01:00 – 2026-10-30T23:00:00+01:00
Fin : 2026-10-30T21:00:00+01:00 – 2026-10-30T23:00:00+01:00
Vincent Moscato revient sur scène, plus remontée que jamais, et prêt à aborder tous les sujets de société, surtout ce qu’il ne maîtrise pas !
De l’homme de Cro-Magnon à l’organisation des JO, Vincent a un avis surtout ! Entre les répliques dont il a le secret et les anecdotes vécues, il se lâche pour notre plus grand bonheur.
Théâtre Fémina 10 rue de grassi Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://theatrefemina.dstickets.fr/reserver/vincent-moscato/145591 »}]
Moscato passe à table humour
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